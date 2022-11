Onniravintolat laajenee Kallioon ostamalla panimopubi Paneman

Vuoden 2018 alussa Kalliossa avattu Panema on yksi tunnetuimmista käsityöoluiden harrastajien käyntikohteista Helsingissä. Kustaankadun ja Helsinginkadun kulmassa sijaitsevassa olutmekassa on 18 oluthanaa, joissa tuotteet vaihtuvat säännöllisesti.

– Olemme jonkin aikaa hakeneet sopivaa liikepaikkaa Kallion ja Harjun kaupunginosista. Panema on pienpanimo-oluistaan tunnettu ja oluenystävien korkealle arvostama olutbaari, jonka siirtyminen osaksi Onniravintoloita on luonnollinen jatko yhtiön kasvulle, Onniravintoloiden toimitusjohtaja Gianjot Singh kertoo.

Panemassa on sisällä liki 150 asiakaspaikka ja kesäterassille mahtuu vielä 50 asiakasta lisää. Ravintola siirtyy Onniravintoloille Kallion Panimoravintolat Oy:ltä, jonka taustalla on Viikissä toimivan CoolHead Brewn perustaja, brasilialaissyntyinen olutvelho Cleber Gonçalves.

Onniravintoloilla on kaupan jälkeen yhteensä yksitoista ravintolaa eri puolilla pääkaupunkiseutua. Perheyhtiöön kuuluu myös käsityöpanimo Mad Hopper Brewing Company ravintola Viiden Pennin yhteydessä Töölössä.

– Luonnollisesti Mad Hopperin uutuudet ja vakiotuotteet sekä parhaimmat koti- ja ulkomaiset käsityöoluet näkyvät ja maistuvat jatkossakin Paneman valikoimassa, Onniravintoloiden linjajohtaja Toni Susi lupaa.

Onniravintoloiden tarina alkoi vuonna 1996, kun Sher Jang Singh perusti ensimmäisen ravintolansa Espooseen. Siitä lähtien perheyritys on kasvanut tasaisesti. Menestyvässä kokonaisuudessa on mukana perinteistä ruokaa ja erikoisoluita tarjoilevia ravintoloita, pubeja, livemusiikkipaikkoja sekä karaokebaareja ja yökerhoja.

Yhtiön toiminta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Ravintolaketjuun kuuluvat Paneman lisäksi legendaarinen Panimoravintola Viisi Penniä ja Mexi Töölössä, Rock Club Boothill ja Gate A21 Kampissa, Suski Bar & Kitchen, Crazy Horse ja Sports Bar Konja Malmilla, The Black Bird Itäkeskuksessa, Bistro & Bar Fregatti Vuosaaressa ja The Happy Red Onion Vantaan Myyrmäessä sekä The Mad Hopper Brewing Company -panimo.