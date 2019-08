Oodin valintaa maailman parhaaksi uudeksi kirjastoksi juhlitaan tänään torstaina 29.8. 

Kansalaistorilla esiintyvät kello 16 alkaen mm. Maustetytöt, Asa & Band ja Ville Karttunen.

Helsingin keskustakirjasto Oodi valittiin tiistaina 27.8. Ateenassa maailman parhaaksi uudeksi yleiseksi kirjastoksi eli vuoden 2019 Public Library of the Year -palkinnon saajaksi. Voittoa juhlitaan tänään torstaina 29.8. klo 16 alkavassa kansanjuhlassa Kansalaistorilla ja Oodissa.



Kansanjuhlassa esiintyvät mm. Maustetytöt, Asa & Band ja Ville Karttunen. Luvassa on myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren ja Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaaran puheenvuorot sekä iloista juhlatunnelmaa.



Public Library of the Year -palkinto jaetaan vuosittain yleiselle kirjastolle, joka on vasta rakennettu tai jonka toiminta on käynnistetty tiloissa, joita ei ole ennen käytetty kirjastona. Palkinnon antavat IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) sekä IT-yritys Systematic.



Tapahtuman aikataulua päivitetään vielä. Päivitetty ohjelma Oodin sivuilla https://www.oodihelsinki.fi/oodin-valintaa-maailman-parhaaksi-uudeksi-kirjastoksi-juhlitaan-tanaan-29-8/.



Kansanjuhlaan on vapaa pääsy.