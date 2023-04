Open House Helsinki esittelee toukokuussa kadonneita elokuvateattereita ja rakennusten luovaa uusiokäyttöä – viime vuonna ilmaiset kierrokset menivät täyteen alta aikayksikön

Rakennettuun ympäristöön ja arkkitehtuuriin keskittyvä Open House Helsinki raottaa ovia rakennuksiin, joihin ei tavallisesti pääse. Tänä vuonna esiteltäviä rakennuksia yhdistää uusiokäyttö joko rakennusmateriaaleissa tai rakennuksen käyttötarkoituksessa.

Tutustumaan pääsee muun muassa Jätkäsaaressa sijaitsevaan Lars Sonckin suunnittelemaan L3-makasiiniin, jota ollaan parhaillaan muuttamassa moderniksi hybridirakennukseksi ravintoloineen ja liiketiloineen. Ovet avautuvat myös Yrjö Kukkapuron veistokselliseen ateljeekotiin, Meilahden Siltasairaalaan, Amos Andersonin kotimuseoon, Erottaja 2:seen, Kaapelitehtaalle, Maria 01:seen sekä lukuisiin muihin rakennuksiin.

– Esimerkiksi Kampissa sijaitseva Maria 01 on alun perin tehty sairaalaksi ja otettu uudelleen käyttöön yrityshautomona. Amos Andersonin kotimuseon kierroksella tutustutaan siihen, minkälainen prosessi kodin museointi on. Kaapelitehdas on eräänlainen uusiokäytön paraatiesimerkki, Open House Helsingin vastaava tuottaja Hilla Tuominen luettelee.

Open House Helsinki -tapahtuman yhteistyötahona tänä vuonna toimii rakennusten uusiokäyttöön erikoistunut JKMM Arkkitehdit, joka on vastannut niin ikään tapahtumassa mukana olevien Amos Rex -taidemuseon, Tanssin talon ja Tiedekulman suunnittelutyöstä.



Kadonneet korttelikinot tutuksi mobiilioppaalla



Open House Helsinki tarjoaa rakennusten esittelyn lisäksi kävelykierroksia kaupungilla. Ohjelmassa ovat muun muassa Kampin ja Punavuoren alueen julkisivut, arkkitehtuurikierros Lauttasaareen sekä Kino-Suomi-kirjaan perustuva kaupunkiseikkailu Helsingin kadonneiden korttelikinojen pariin.



– Helsingissä on toiminut kymmenittäin elokuvateattereita, jotka sittemmin ovat muuttuneet kuntosaleiksi, taidegallerioiksi ja kokoustiloiksi. Toisaalta vanhimmissa säilyneissä elokuvateattereissa filmejä on katsottu yhtäjaksoisesti jo yli sata vuotta, Tuominen sanoo.



Elokuvateatterikierroksen oppaana toimii helppokäyttöinen mobiilisovellus, jonka avulla kävijä voi vapaasti liikkua entiseltä korttelikinolta toiselle. Lauantaina 6.5. klo 13–15 Kallion Rivierassa järjestetään Helsingin korttelikinoja käsittelevä paneelikeskustelu, johon osallistuvat historioitsija Urmas A. Hilapieli, arkkitehti Hannu Salmi, arkkitehtuurin professori emerita Aino Niskanen ja tietokirjailija Juhani Styrman. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.



Paikat menevät nopeasti



Open House Helsinki -tapahtuman maksuttomille kierroksille mahtuu mukaan viidestätoista kolmeenkymmeneen henkeä. Viime vuonna paikat menivät loppuun heti ensikättelyssä.

– On tietenkin ilo huomata, että tämän kaltaiselle tapahtumalle on kysyntää, Tuominen kommentoi.



Tuominen kannustaa ilmoittautumaan kierroksille hyvissä ajoin varmistaakseen paikkansa. Ajantasaisimman tiedon tapahtuman kohteista saa Open House Helsingin somekanavista. Kevään aikana täydentyvä ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan Open House Helsingin verkkosivulla osoitteessa https://www.openhousehelsinki.fi/.