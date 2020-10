Opeta sinäkin itsesi menestymään!

Jo miljoonat ihmiset ovat menestyneet noudattamalla Napoleon Hillin Menestykseen positiivisella asenteella (Basam Books 2020) -kirjan oppeja. Teos on vihdoin saatavilla myös suomeksi.

Löydä tavoitteesi ja opi kohdistamaan koko tarmosi siihen.

Opi motivoimaan itseäsi - sinnikkäästi, myös vaikeuksien kohdalla.

Opi päästämään irti syyllisyydestä.



Napoleon Hillin Menestykseen positiivisella asenteella on kansainvälinen bestseller ja elämäntaitokirjallisuuden klassikko. Se opettaa lukijalleen askel askeleelta, miten positiivisen asenteen rakentaminen onnistuu – ja miten kuka tahansa voi hyödyntää sitä unelmiensa saavuttamiseen.

Napoleon Hillin aiempi kirja Ajattele oikein – menesty (1937) on yksi maailman tunnetuimpia elämäntaidon oppaita. Maailmanlaajuisesti se on myynyt yli 100 miljoonaa kappaletta. Alun perin vuonna 1959 ilmestynyt Menestykseen positiivisella asenteella neuvoo vielä perusteellisemmin tien menestykseen.

Kirja opettaa kädestä pitäen ja askel askeleelta saavuttamaan asettamansa tavoitteet ja neuvoo, miten motivoida itseään ja muita. Menestykseen positiivisella asenteella on kuin paremman elämän karttakirja. Jos ihminen haluaa oikeasti muuttaa elämänsä paremmaksi, jos hän on valmis käyttämään siihen aikaa, ajattelemaan ja näkemään vaivaa tavoitteiden saavuttamiseksi, ihmeitä tapahtuu. Asenne ratkaisee, aina.



"Ihmismieli voi saavuttaa kaiken, mitä se voi kuvitella ja mihin se voi uskoa."





Kirjoittajasta:

Napoleon Hill (1883–1970) oli amerikkalainen elämäntaitokirjailija. Hänet tunnetaan parhaiten teoksestaan Think and Grow Rich (1937), joka on yksi kaikkien aikojen eniten myytyjä elämäntaito-oppaita. Hill opetti, että myönteinen ajattelu ja mielen keskittäminen ovat avaimia hyvään elämään ja menestykseen.