Opettajien koronarokotuksia kiirehdittävä

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja Ruotsin suurimman opettajajärjestön Lärarförbundetin puheenjohtaja Johanna Jaara Åstrand kiirehtivät koulujen ja päiväkotien henkilöstön rokottamista.

Suomi on onnistunut koronatartuntojen rajoittamisessa paremmin kuin Ruotsi, mutta huoli on molempien maiden koulutuksessa yhteinen. Päivittäiset lähikontaktit ovat kouluissa ja päiväkodeissa väistämättömiä, ja etäisyyksien ylläpitäminen on käytännössä mahdotonta.

– Opettajien, rehtorien, päiväkodinjohtajien ja koulujen muun henkilökunnan on tärkeää saada koronarokote heti sote-henkilöstön ja riskiryhmien jälkeen. On ratkaisevaa koko yhteiskunnan kannalta, että koulut, päiväkodit ja oppilaitokset voivat jatkaa toimintaansa epidemiasta huolimatta, puheenjohtaja Olli Luukkainen tähdentää.

– Opettajien työkuorma on ollut poikkeuksellisen raskas epidemia-aikana. Huoli omasta ja oppilaiden terveydestä koettelee työhyvinvointia. On tärkeää pitää koulut ja päiväkodit auki, opettajat terveinä ja huolehtia henkilöstön jaksamisesta, puheenjohtaja Johanna Jaara Åstrand toteaa.

Etäopetuksen kielteiset seuraukset alkavat näkyä sekä Suomessa että Ruotsissa. Moni opiskelija menettää otteensa opiskeluun, mikä on riski sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Tuoreessa raportissaan OECD toteaa, ettei opettajaa voi korvata etäopetuksella. Digitaalisten palvelujen ja laitteiden käyttö opetuksessa edellyttäisi, että ne olisivat kaikkien saatavilla.

OAJ ja Lärarförbundet vaativatkin, että koulujen ja päiväkotien henkilöstön koronarokotuksia kiirehditään. Koulujen ja päiväkotien pitäminen avoinna on ensiarvoisen tärkeää yhteiskunnan toimivuuden kannalta ja osaamisvajeen ehkäisemiseksi.

– Meidän on pidettävä huolta opettajiemme terveydestä. Enää ei ole varaa odottaa, Johanna Jaara Åstrand ja Olli Luukkainen muistuttavat.

OAJ edustaa koko koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalaa ja sen jäsenmäärä on yli 116 000. Lärarförbundet edustaa mm. varhaiskasvatusta ja peruskoulujen opettajia, jäsenmäärä 232 000.