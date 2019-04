Opetus- ja tutkimusalan väki rynni eduskuntaan

– Kasvatus- ja opetusalalla sekä tutkimustehtävissä toimivia valittiin eduskuntaan selvästi enemmän kuin edellisissä vaaleissa, yhteensä yli 30. OAJ onnittelee paikkansa uusineita ja uusia koulutusmyönteisiä kansanedustajia. Tulemme pitämään heihin tiiviisti yhteyttä ja antamaan heidän työlleen tukea, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka toteaa.

Eniten paikkoja eduskuntavaaleissa lisäsivät puolueet, jotka vaativat koulutukseen panostamista ja kritisoivat leikkauksia.

– OAJ edellyttää, että tällä kertaa koulutuslupaukset myös lunastetaan. Kansa antoi vaaleissa vahvan tuen koulutukselle, kasvatukselle ja tutkimukselle. Jo hallitustunnustelijan on edellytettävä hallitukseen pyrkiviltä puolueilta, että niillä on valmiutta investoida koulutukseen. Vaalitulosta on kunnioitettava, Misukka tähdentää.

– Erityiskiitos kuuluu OAJ:n kenttäväelle, joka oli vahvasti liikkeellä ennen vaaleja ja kampanjoi koulutuksen puolesta. Tällä työllä on vaikutuksensa myös tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa, Misukka uskoo.

Eduskuntaan valitut opettajataustaiset kansanedustajat, yht. 23. Listan perässä tutkimustaustaisia kansanedustajia.

Ehdokas Vaalipiiri Puolue Hopsu, Inka* Uudenmaan vaalipiiri Vihreät Virta, Sofia* Varsinais-Suomen vaalipiiri Vihreät Huhtasaari, Laura Satakunnan vaalipiiri PS Kiuru, Krista Satakunnan vaalipiiri SDP Heinonen, Timo Hämeen vaalipiiri Kokoomus Kemppi, Hilkka* Hämeen vaalipiiri Keskusta Gustafsson, Jukka Pirkanmaan vaalipiiri SDP Kiuru, Pauli Pirkanmaan vaalipiiri Kokoomus Ovaska, Jouni* Pirkanmaan vaalipiiri Keskusta Satonen, Arto Pirkanmaan vaalipiiri Kokoomus Järvinen, Heli Kaakkois-Suomen vaalipiiri Vihreät Kymäläinen, Suna Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP Mäkisalo-Ropponen, Merja Savo-Karjalan vaalipiiri SDP Kivisaari, Pasi* Vaasan vaalipiiri Keskusta Mäenpää, Juha* Vaasan vaalipiiri PS Ollikainen, Mikko* Vaasan vaalipiiri rkp Risikko, Paula Vaasan vaalipiiri Kokoomus Sankelo, Janne* Vaasan vaalipiiri Kokoomus Urpilainen, Jutta Vaasan vaalipiiri SDP Honkonen, Petri Keski-Suomen vaalipiiri Keskusta Kinnunen, Mikko* Oulun vaalipiiri Keskusta Mattila, Hanna-Leena Oulun vaalipiiri Keskusta Tynkkynen, Sebastian* Oulun vaalipiiri PS * uusi kansanedustaja

Tutkimusalan taustaa on mm. helsinkiläisillä vasemmistoliiton Veronika Honkasalolla, vihreiden Outi Alanko-Kahiluodolla, Atte Harjanteella, Mari Holopaisella ja Maria Ohisalolla, Pirkanmaan kokoomuslaisella Anna-Kaisa Ikosella ja perussuomalaisten Sakari Puistolla sekä uusmaalaisella kokoomuksen Ruut Sjöblomilla.