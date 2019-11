Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 20.11.2019

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Syyslukukausi alkaa 13.8.2020. Lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen opetustoimen arviointiraportin. Arvioinnin mukaan Espoon koulujen oppimistulokset ovat jälleen kansallista keskitasoa paremmat. Lautakunta ilmaisi kuitenkin huolensa lasten, nuorten ja opetushenkilökunnan jaksamisesta.

Suomenkielisen opetustoimen arviointiraportti 2019 (3)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi suomenkielisen opetustoimen arviointiraportin 2019. Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä.

Raporttiin koottujen tulosten mukaan Espoon koulujen oppimistulokset ovat kansallista keskitasoa paremmat. Huoltajat ovat pääosin tyytyväisiä koulun toimintaan sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. Valtaosa oppilaista on elämäänsä tyytyväisiä ja tulee mielellään kouluun. Henkilöstö kouluissa sekä hallinnossa on osaavaa ja sitoutunutta, ja osaamisen kehittämiseksi tehdään aktiivista työtä. Espoon kaupungin lukiot ovat hyvin kilpailukykyisiä ja lukioiden kehittämistyö on aktiivista. Opiskelijat sekä huoltajat ovat lukiokoulutukseen tyytyväisiä ja pitävät lukio-opiskelua tärkeänä.

Moniin arviointiraportissa esiin nousseisiin haasteisiin on tartuttu opetustoimessa toimenpitein. Esimerkiksi lukutaidon vahvistamiseksi ala- ja yläkoulujen käyttöön on laadittu Lukemisen koulupolku -tukimateriaali ja opettajille on järjestetty monia teemakoulutuksia. Arviointiraportin tuloksissa oli kuitenkin myös huolenaiheita. Lautakunta kantaa huolta lasten ja nuorten sekä opettajien ja oppilashuoltohenkilökunnan jaksamisesta. Lautakunta toivoo, että lautakunnalle tuodaan toimenpide-esitys, jolla opetustoimi vastaa huoleen.

Lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa (4)

Lautakunta päätti, että suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2020 - 2021 seuraavat:

Syyslukukausi to 13.8.2020 - ti 22.12.2020

Syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2020 (viikko 42)

Joululoma ke 23.12.2020 - ke 6.1.2021

Kevätlukukausi to 7.1.2021 - la 5.6.2021

(Varhaiskasvatuksen järjestämässä esiopetuksessa kevätlukukausi päättyy pe 4.6.2021.)

Talviloma ma 22.2.2021 - pe 26.2.2021 (viikko 8)

Espoossa toteutettiin kysely työ- ja loma-ajoista loka-marraskuussa 2019. Kyselyssä kartoitettiin laajasti sekä lasten, huoltajien että koulujen johtokuntien toiveita loma-ajankohdista.

Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen arviointi ja jatkokehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa (5)

Opetus- ja varhaiskasvatuslauta merkitsee tiedoksi lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen arvioinnin suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Lautakunta päättää lisäksi, että avustamistehtäviin voidaan palkata tilannekohtaisen harkinnan mukaan nykyisten avustajien sijaan päiväkodin kasvatus-, opetus ja hoitotehtäviin soveltuvan koulutuksen omaavaa henkilöstöä elokuusta 2020 lukien.

Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutos koskien A1-kielen opetusta 1. ja 2. vuosiluokilla (6)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi 1. ja 2. vuosiluokkien A1-kielten liitteiden mukaiset kuntakohtaiset opetussuunnitelmat, jotka otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen. Ensi keväänä jokainen ekaluokkalainen opiskelee vierasta kieltä. Kielivaihtoehtoina Espoossa ovat koulusta riippuen englanti, ranska, saksa tai kiina. Espoon kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa esillä ovat toiminnallinen oppiminen sekä oppimisen ilo.

Päiväkotien ja koulujen tarveselvitykset sekä hankesuunnitelmat (7-8)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Keran korvaavan päiväkodin tarveselvityksen (7) liitteen mukaisesti. PPP-hankkeessa toteutettava Kilon koulu ja päiväkoti korvaa samalla tontilla sijaitsevan nykyisen Kilon koulun ja päiväkodin sekä Kylänmäen päiväkodin. Kilon uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen alkaa kesällä 2021. Vanha rakennus puretaan. Uusi koulu ja päiväkoti otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa. Keran siirtokelpoinen päiväkoti toimii Kilon päiväkodin väistötiloina.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi lausuntonaan Tiistilän koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (8), että hankesuunnitelma sisältää keskeiset Espoon koulujen ja päiväkotien tilasuunnittelutavoitteet ja vastaa käyttäjän näkemystä hyvästä toiminta- ja varhaiskasvatusympäristöstä. Tiistilän koulu ja päiväkoti rakentaminen Matinkylään alkaa vuonna 2021. Nykyisen koulun rakennukset puretaan ja korvataan samalle tontille rakennettavalla uudisrakennuksella, jonka arvioitu valmistuaika on elokuussa 2023.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin (11-12)

Lautakunta antoi selostusosien mukaiset vastaukset valtuustoaloitteisiin Vantaan mallin käyttöönotosta Espoossa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä (11) sekä Lue lisää! – draaman ja teatterin keinoilla lukutaidon rapistumista vastaan (12).

Muut asiat:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen mukaisesti kohdat 9-10,13 sekä merkitsi tiedoksi kohdan 14 selostuksen Lasinpuhaltajan siirtokelpoisen päiväkodin hankkimisesta väistötiloiksi. Lautakunta merkitsi tiedoksi päätökset ja kirjelmät (15-17).

Lautakunta kuuli lisäksi Leppävaaran lukion valmisteilla olevasta väliväistöstä 7.1.2020 alkaen tyhjillään olevaan, peruskorjausta odottavaan Laajalahden kouluun.

Leppävaaran lukio siirtyy pidempiaikaisiin väistötiloihin Karaporttiin joustavasti kevätlukukauden aikana, kun Karaportin nyt toimistokäytössä olevat tilat valmistuvat opetuskäyttöön.

Lautakunta sai selvityksen Pohjois-Tapiolan koulun tilanteesta. Lautakunta ottaa tilanteen vakavasti. Lautakunta päätti pitää joulukuun kokouksensa Pohjois-Tapiolan koulun tiloissa. Ennen kokousta kuullaan selostus koulutilan kunnosta. Tilaisuuteen kutsutaan myös Tila- ja asuntojaosto.