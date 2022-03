Opi kvanttioptiikan perusteet virtuaalilabrapelissä – Kvanttioptinen aarteenmetsästys The Photonic Trail Mökki Galleriassa, Kaarinassa 5.–31. maaliskuuta 2022

The Photonic Trail on immersiivinen yksinpeli, joka esittelee kvanttioptiikan perusteet hauskalla tavalla. Pelaajat metsästävät aarteita ratkomalla kuusi eri tehtävää, joiden kautta käydään läpi kvanttioptiikan perusteet.

Kvanttioptiikka on tieteenala, joka tutkii miten valokvantit, joita kutsutaan fotoneiksi, vuorovaikuttavat atomien ja molekyylien kanssa.

Asiat on pelissä selitetty ilman matemaattisen formalismin taakkaa, mutta selityksissä on ylläpidetty korkean tason tieteellistä tarkkuutta. Peli on yhdistelmä fysiikkaa, fantasiaa, tarinankerrontaa ja taidetta.

QPlayLearnin virtuaalinen laboratoriopeli on luotu yhteistyössä Quantum Flytrap -tiimin kanssa.

Tule Valon Mestariksi kvanttitehtäviä ratkomalla

Peli tapahtuu fantasiamaailmassa, joka on täynnä pahansuopia keijuja, kummituslaivoja ja murisevia kääpiöitä. Opimme fotoneista, laservaloista, kubiteista, kvanttisuperpositiosta ja kvanttikietoutumisesta.

Aloitamme matkamme lumoutuneen valtakunnan syövereistä, missä päämäärämme on löytää Hilbertin Lapio. Tuon muinaisen ja taianomaisen esineen vuoksi kuningaskunnat sotivat aikoinaan toisiaan vastaan, kunnes Lapio kätkettiin. Sanotaan, että hän, joka kantaa Hilbertin Lapiota, kykenee matkustamaan mihin tahansa aika-avaruudessa niinkin helposti kuin kaivamalla pienen reiän maahan. Kerrotaan myös, että vain Valon Mestari on kykeneväinen tuon aarteen hallitsemiseen.

Tällaiseksi Mestariksi päästäksemme meidän tulee matkata muinaista Photonic Trail -polkua ja suoriutua kaikista edessä olevista esteistä. Haasteet ovat kuuden tehtävän muodossa. Näiden haasteiden suorittamiseksi pitää toteuttaa tieteellisiä kokeita virtuaalisessa kvanttioptiikan laboratoriossa.

Jokainen oikein suoritettu tehtävä vie meidät askeleen lähemmäs Valon Mestarin tittelin saavuttamista ja askeleen lähemmäs Hilbertin Lapion löytämistä ja hallitsemista.

Tekijät:

Artisti: Sibel Kantola

Konsepti ja tarinat: Radha Pyari Sandhir

Kehitys ja tuotanto: Caterina Foti, Rosario Maniscalco, Sabrina Maniscalco ja QPlayLearn-tiimi.

Näyttelyn ovat sponsoroineet Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto, molemmat osana InstituteQ-yhdistystä, Algorithmiq Oy:n tuella.