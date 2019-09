Opintolainasta ei ole sosiaaliturvaksi - Sosiaaliturva on uudistettava tällä hallituskaudella

Nimimerkki “Lainakelvottoman isä” kirjoitti Helsingin Sanomien 26.9. mielipidepalstalla, että hänen tyttärensä ei saanut opintolainaa Nordean “kokonaisharkinnan” vuoksi, sillä tyttärellä on vuosien takainen maksuhäiriömerkintä. Kirjoittaja huomauttaa erittäin ansiokkaasti, että opintolainaa on markkinoitu opiskelijoille hyvänä ja riskittömänä ratkaisuna opintojen rahoittamiseen. Opintotuen lainapainotteisuutta on lisätty viime vuosina ja jotkut tahot haluavat lisätä sitä entisestään.

Sosialidemokraattisten Opiskelijoiden liittohallituksen jäsen Aleksanteri Gustafsson on huolissaan lainapainotteisuuden epäkohdista. “Lainapainotteisuuden lisääminen on sinällään jo itsessään ongelma, sillä nykyopiskelijat valmistuvat entistä epävarmempaan taloustilanteeseen ja työmarkkinoille, joilla työllistyminen ei ole itsestäänselvää. Erityisen ongelmallinen tilanteesta tulee, jos useimmat pankit eivät myönnä opintolainaa maksuhäiriömerkintöjen vuoksi, kuten nyt vaikuttaa olevan. Tämä vaikeuttaa huonommassa taloustilanteessa olevien mahdollisuuksia parantaa tilannettaan ja hankkia työllistymistä helpottavaa osaamista. Kyse on myös suuremmasta suomalaisessa yhteiskunnassa vallinneesta periaatteesta, jossa sosiaalista liikkuvuutta on pidetty arvossa ja korkeakoulutus on haluttu pitää kaikkien saavutettavissa. Jos opiskelupyrkimykset kilpistyvät pankkien mielivaltaiseen “kokonaisharkintaan”, on jotain perustavanlaatuista menetetty.”

“Jos opintotuen lainapainotteisuutta lisätään entisestään, tulee korkeakoulutuksesta saavutettavampaa niille, joilla ei ole ollut taloudellisia ongelmia tai joilta löytyy varallisuutta entisestään. Korkeakoulutuksen saavutettavuus ei voi olla kiinni pankeista, vaan kaikilla halukkailla on oltava mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin tahtoa löytyy. Opintolainan evääminen maksuhäiriömerkintöjen vuoksi osoittaa opintotuen lainapainotteisuuden perustavanlaatuisen ongelman. Opintolainaa on hyvin vaikeaa nähdä sosiaaliturvana, jos se on markkinaehtoista eikä sitä myönnetä kaikille”, Gustafsson huomauttaa lopuksi.

Nykymuotoinen opiskelijan sosiaaliturva on riittämätön, jopa opintolaina huomioiden jäädään kaikkien opintorahaa myöntävien pohjoismaiden jälkeen. Suurin osa opiskelijoista elää köyhyydessä niin THL:n minibudjetin kuin EU:n köyhyysrajan suhteen. Opiskelijoiden köyhyys ei saa olla luonnollinen asia vaan siihen pitää puuttua mitä pikimmiten! Hyvinvoivat opiskelijat opiskelevat paremmin, valmistuvat nopeammin ja tuottavat Suomelle talouskasvua nopeammin. Suomalaiset opiskelijat valmistuvat kansainvälisesti verrattain myöhään, eikä syytä tarvitse etsiä kaukaa.



Sosialidemokraattiset Opiskelijat vaativat että sosiaaliturva uudistetaan tällä hallituskaudella kokonaisvaltaisesti, opiskelijat mukaan otettuna. Yleisturva on tähän loistava ratkaisu. SDP:n Yleisturva -malli antaa myös opiskelijoille eväät hyvään elämään ja opintojen loppuun saattamiseen – ilman kikkailua tulorajojen, Kelan tai pankkien kanssa.





Lisätietoja:



Aleksanteri Gustafsson

Liittohallituksen jäsen

+358 50 4030402

aleksanteri.gustafsson@helsinki.fi



Topi Kytölehto

Puheenjohtaja

+358 45 1129299

topi.kytolehto@sonk.fi