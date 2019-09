Oplax Oy on ostanut Olavi Räsänen Oy:n kuormalavaliiketoiminnan

Oplax Oy:n ja Olavi Räsänen Oy:n tiedote 23.9.2019 klo 11:30.

Olavi Räsänen Oy on myynyt 20.9.2019 tehdyllä kaupalla Mikkelissä sijaitsevan kuormalavaliiketoimintansa Oplax Oy:lle. Olavi Räsänen Oy:n kuormalavaliiketoiminnan omistus- ja hallintaoikeus siirtyy tehdyn liiketoimintakaupan mukaisesti Oplax Oy:lle 1.11.2019 alkaen. Oplax Oy jatkaa toimintaa Mikkelissä Olavi Räsänen Oy:ltä vuokraamissaan toimitiloissa. Olavi Räsänen Oy on perustettu vuonna 1946 ja kuormalavojen valmistus on aloitettu vuonna 1962. Olavi Räsänen Oy:n kuormalavaliiketoiminnan liikevaihto on ollut viime vuosina noin 10 M€.

”Kauppa parantaa Oplax Oy:n markkina-asemaa Etelä-Suomessa ja tekee Oplax Oy:stä yhden isoimmista alan yhtiöistä Suomessa n. 20 M€ liikevaihdolla. Oplax Oy tulee tekemään merkittäviä investointeja Mikkeliin toiminnan edelleen kehittämiseksi ja jatkaa myös uusien ulkomaisten toimipisteiden avaamisia. Oplax Oy on ainoa kansainvälinen suomalainen toimija alalla ”, kertoo Oplax Oy:n toimitusjohtaja Ville Haataja.

”Kaupan myötä Olavi Räsänen Oy luopuu kuormalavaliiketoiminnasta ja keskittyy konsernin muihin toimintoihin. Oplax Oy pystyy kehittämään toimintaa Mikkelissä jatkossa ja kahden suuren kuormalavavalmistajan yhdistyminen tuo etuja tuotekehitykseen, materiaalihankintoihin, tuotantoon ja logistiikkaan”, toteaa Olavi Räsänen Oy:n toimitusjohtaja Kari Nikkanen.

Oplaxin nykyiset toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Torniossa ja Syktyvkarissa Venäjällä. Oplaxin liikevaihto vuonna 2018 oli n. 11 M€.