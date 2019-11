Oppi&ilo tuo Suomen suosituimmat lapsitubettajat ensimmäistä kertaa Helsinkiin meet&greet -tapahtumaan tuhansien fanien iloksi!

Tervetuloa tutustumaan Sanoma Pron uuteen aapiseen, Ystävien aapiseen! Tilaisuudet Oulussa ja Turussa 18.11. 13.11.2019 15:07:33 EET | Kutsu

Ystävien aapinen on uusi alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden sarja, jossa yhdistyvät vankka pedagoginen osaaminen ja mukaansatempaava tarina, jonka on kirjoittanut palkittu kirjailija Anneli Kanto. Animaatiotyylisen kuvituksen on tehnyt animaatiostudio Brink Helsinki. Jyri Sariolan Ystävien aapiselle säveltämät kappaleet innostavat lukemisen opetteluun.