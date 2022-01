Oppikouluissa rankaistiin pääasiassa poikia – tyttöjä huomattavasti harvemmin

“Paluuta ei ole” – Laskennalliset tieteet ovat laajentuneet kaikkialle digitalisoituvassa yhteiskunnassa 14.1.2022 13:35:31 EET | Tiedote

Dataistuvan maailman ja teknologiakehityksen myötä laskennallisuus ja sen hyödyntäminen on avainasemassa 2020-luvun tieteellisessä tutkimuksessa. Nykyään laskennallisuus on läsnä kaikkialla, sekä tieteissä että jokapäiväisessä elämässä. Esimerkiksi älylaitteet, sääennusteet, lääkekehitys ja kestävän kehityksen tutkimus perustuvat pitkälti laskennallisiin tieteisiin, joka on yksi Suomen keskeisimmistä tieteen ja teknologian osaamisalueista.