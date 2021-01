Oppilastyö voitti ensimmäistä kertaa Asuntomessujen taloäänestyksen

Kaksiosainen Keuda-Talo on täsmäratkaisu nykyiseen etätyöelämään, Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää sanoo.

Asuntomessujen kävijät ovat ensimmäistä kertaa äänestäneet Asuntomessujen parhaaksi lähes täysin oppilastyönä tehdyn talon.

Asuntomessut Tuusulassa 2020 -tapahtuman suosikki oli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Keudan 60 oppilaan tekemä Keuda-Talo (kohde numero 17). Toiseksi tuli Jämerä Salmiakki (kohde 30). Äänestyksessä oli 34 taloa.

Keuda-Talon menestys on poikkeuksellista. Yleisön suosikki on usein ollut tiloiltaan laajin ja kustannuksiltaan suurin, mutta Keuda-Talo ei ole kumpaakaan. Talon kiehtovuus syntyy korona-aikaan hyvin soveltuvasta erillisestä sivurakennuksesta ja sen kotoisasta tunnelmasta.

“Keuda-Talo osuu hyvin perheiden tämän hetken tarpeisiin. Sivurakennuksensa ansiosta se täyttää hyvin tarpeen erillisestä etätyötilasta tai elinkaariasumisesta”, Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää sanoo.

“On ihme, että vastaavia ei ole enemmän”

Keuda-Talon arkkitehtisuunnittelusta on vastannut rakennusarkkitehti Esa Pyökäri, joka jäi eläkkeelle Keudasta viime syksynä. Kaksiosaisen talon esikuva on Pyökärin itselleen aiemmin toteuttama talo, jonka erillinen sivurakennus on ollut ahkerasti omassa ja vieraiden käytössä.

“On ihme, että vastaavia toteutuksia ei ole Suomessa tehty enemmän. Ratkaisu mahdollistaa maiseman henkisen vaihdoksen ja sisäpihan paremman yksityisyyden”, hän sanoo.

Paras piha Finnlogin Hetenassa

Keuda-Talo sai eniten yleisöääniä myös parhaasta sisustuksesta ennen Jämerän townhouse-kohdetta Salmiakkia. Yleisö kuvasi Keuda-Talon sisustusta sanoilla kodikas, kaunis, persoonallinen, toimiva, erilainen ja käytännöllinen.

Parhaaksi pihaksi yleisö äänesti Viherteema Oy:n suunnitteleman Finnlogin Hetenan (kohde 38). Toiseksi äänestyksessä tuli Keuda-Talo.

Virtuaaliesittelyistä eniten yleisön mieleen oli Jämerä Salmiakki. Finnlogin Hetena pidettiin seuraavaksi parhaana toteutuksena.

Äänestysten tulokset:

Paras Talo

1. Keuda-Talo (Keuda / Esa Pyökäri)

2. Finnlog Hetena (Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy / Mikki Ristola)

Paras sisustus

1. Keuda-Talo (Keuda / Katariina Leppilampi)

2. Jämerä Salmiakki (talon omistajaperhe Anna ja John Hart)

Paras piha

1. Finnlog Hetena (Viherteema Oy / Henna Väisänen)

2. Keuda-Talo (pihasuunnittelija Aija Holm)

Paras virtuaalikierros

1. Jämerä Salmiakki

2. Finnlog Hetena