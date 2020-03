Maailmankuulun mediajohtajan Oprah Winfreyn teos Oprah ja aikamme suuret ajattelijat – Inspiroivia keskusteluja ja elämänviisauksia (Viisas Elämä 2020) on ajattelua mullistava hyvän elämän opas, joka tuo lohtua ja oivalluksia aikamme syvällisimmiltä ajattelijoilta. Jokainen kirjan kymmenestä luvusta edustaa yhtä suurta oivallusta Winfreyn henkisellä matkalla aina tietoisesta läsnäolosta avoimeksi särkymiseen.

”Yksikään kokemus ei ole turha, vaikuttipa se miten järkyttävältä tai tuskalliselta tahansa. Me vedämme puoleemme kaiken mitä elämässämme tapahtuu, jotta kehittyisimme sellaisiksi kuin meidän on tarkoitus olla täällä Maan päällä. Itse tapahtumalla ei ole merkitystä vaan sillä, mitä se sinussa avaa.” – Oprah

Kirjan sivuilla Oprahin kanssa keskusteluja käyvät muiden muassa Eckhart Tolle, Elizabeth Gilbert, Tony Robbins, Thich Nhat Hanh, Wayne Dyer, Marianne Williamson, Adyashanti, Caroline Myss ja lukuisat muut aikamme ajattelijat. Yhdessä he avaavat muun muassa heräämisen, intention, anteeksiannon ja rakkauden teemoja.

Oprah Winfrey on arvostetun uransa aikana luonut ennennäkemättömän yhteyden ihmisiin kaikkialla maailmassa. Hän on mediajohtaja ja filantrooppi, joka on muun muassa The Oprah Winfrey Show -ohjelman juontajana ja tuottajana viihdyttänyt ja innoittanut miljoonia katsojia kahdenkymmenen viiden vuoden ajan. Hän on yksi aikamme vaikutusvaltaisimmista hahmoista.

”Kukaan meistä ei selviydy täällä yksin. Ainoa, millä on merkitystä, on rakkaus. Tarkoitan sitä syvällistä ihmissielun ominaisuutta, jonka ansiosta voimme nousta korkeammalle. Voima, rakkaus, rohkeus, rakkaus, lempeys, rakkaus – vain niillä on merkitystä. Maailmassa on aina ollut pahaa ja niin on jatkossakin. Mutta maailmassa on myös aina ollut hyvää ja niin on nytkin.”

– Tri Maya Angelou (Oprah ja aikamme suuret ajattelijat)



Teoksen on suomentanut Leena Siitonen.