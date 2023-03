OptiWatilta uusi energianhallinnan kokonaisratkaisu aurinkosähkön tuotannon arvon maksimointiin

Älykkään energianhallinnan ratkaisu perustuu energiankäytön ohjaukseen ennakoitavissa olevan tarpeen, oman tuotannon sekä sähkön hinnan perusteella. Sähkön kulutusta ohjataan hetkiin, jolloin se on halpaa tai sitä saadaan omasta aurinkosähköjärjestelmästä. Kalleimmat sähkön hinnat voidaan hyödyntää myymällä oma tuotanto verkkoon ja minimoimalla oma kulutus.

Aurinkosähkö ja älykäs energianhallinta yhdessä paketissa

OptiWatti Solar Kotipaketti sisältää aurinkosähköjärjestelmän sekä älyohjauksen lämmityksen, energiankäytön ja aurinkosähkön tuotannon optimointiin.



”Tarjoamme helpon tavan siirtyä uuteen energia-aikakauteen, jossa itse tuotetaan osa kiinteistön kulutuksesta sekä optimoidaan kulutus niin asukkaan kuin sähköjärjestelmän kannalta parhaalla tavalla”, kertoo OptiWatin tuotekehitysjohtaja Juha Marjeta.



”OptiWatti Solar Kotipaketti yhdistää erittäin tehokkaan ja helpon energian kokonaishallinnan ja laadukkaan oman tuotannon yhteen kokonaisuuteen, jossa kaikki oleellinen on yhdessä paketissa. Toimitamme kokonaisuuden avaimet käteen -palveluna ja tuemme käytössä. Paketin hyödyt asiakkaalle ovat vaivattomuus sekä asiointi yhden luotettavan kumppanin kanssa.”

OptiWatti maksimoi aurinkosähkön arvon

Aurinkopaneelien buumi jatkuu kuumana, ja viime kesän hintojen perusteella ylijäämäsähkön myynniltä osataan jo odottaa euroja tilille. Ylituotanto myydään sähköyhtiölle pörssisähkön spot-hinnalla riippumatta kiinteistön sähkösopimuksen tyypistä.



Älyohjaus tekee energiankäytön optimoinnista pitkäjänteisesti kannattavaa ja vaivatonta. OptiWatti hoitaa ohjauksen automaationa hyödyntäen kiinteistön tulevaa lämmityksen tarvetta sekä seuraavan vuorokauden pörssisähkön hintaa.



”Itse tuotetun sähkön arvo on yleensä suurempi, kun se käytetään itse. Tällöin kulutusta kannattaa ohjata ajalle, jolloin tuotetaan aurinkosähköä. Suuret vaihtelut pörssisähkön hinnassa muuttavat tilannetta. Kun sähkön hinta nousee huomattavan kalliiksi, sähkön arvo voikin olla suurempi silloin, kun se myydään verkkoon, jolloin tilanne kääntyy päinvastaiseksi. Tällöin kaikki oma tuotanto kannattaakin myydä ja ostaa takaisin edullisempana ajankohtana”, sanoo Voimatelin aurinkosähköjärjestelmien tuotepäällikkö Lauri Ahlsten.

Kulutus automatisoidaan halvoille tunneille ja myynti kalliille

Pörssisähkön suuret päiväkohtaiset hintavaihtelut näyttävät tulleen jäädäkseen. Kun asukkaan käytössä on pörssisähkösopimus, OptiWatti ajoittaa myös ostosähköä, jolloin muun muassa sähkölämmityksen ja lämminvesivaraajan kulutusta saadaan painotettua vuorokauden edullisimmille tunneille.



Pörssisähkön ohjausta hyödyntäen on helppo ohjata talon sähkönkulutusta ja rajoittaa sähkönkäyttöä kalleimpina hetkinä. Älyohjaus automatisoi lämmityksen huonekohtaisesti ja huolehtii siitä, ettei sähkön kalliita tunteja käytetä enempää kuin on välttämätöntä.



”Aurinkosähköjärjestelmän omistajalle sähkön pörssihinnalla on merkitystä, vaikka sähköä ostaisikin kiinteähintaisella sopimuksella. Mahdollista ylituotantoa varten täytyy olla sopimus, jossa määritetään, kuka sähkön ostaa ja millä hinnalla. Lähes poikkeuksetta nämä sopimukset sidotaan pörssisähkön hintaan. OptiWatti osaa huomioida ohjauksessaan sähkön siirron, hankinnan ja myynnin hinnat”, toteaa Ahlsten.



OptiWatti Solar Kotipaketti lanseerataan Kevätmessuilla Helsingin Messukeskuksessa 30.3.-2.4.2023.