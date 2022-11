Oranssit päivät muistuttaa sukupuolittuneesta väkivallasta

Oranssit päivät -kampanjalla muistutetaan maailmanlaajuisesti sukupuolittuneesta väkivallasta. Se on yksi suurimmista YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kampanjoista, jota vietetään myös Vaasassa. Oranssit päivät alkaa perjantaina 25.11. ja päättyy YK:n ihmisoikeuksien päivänä, lauantaina 10.12.

Oranssi on naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen väri ja se symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus. Maailmanlaajuisen kampanjan aikana monia rakennuksia valaistaan oranssiksi.

Vaasassa kampanja näkyy seuraavasti:

Tapahtuma Kauppakeskus Rewellissä perjantaina 25.11. klo 16-18 teemalla Onko elämä ruusuilla tanssimista? Tanssiurheiluseura Rollingin tanssiesitys sekä viulisti Satu Sundénin ja canjonisti Pasi Luoman musiikkiesitys.





Pohjanmaan museossa maksuton sisäänpääsy lauantaina 26.11. klo 10-17, näyttelyn We Have A Dream – rohkeudesta, ihmisyydestä ja ihmisen oikeuksista opastukset klo 14 suomeksi ja klo 15 ruotsiksi. Vaasan ensi- ja turvakoti ry sekä Rikosuhripäivystys RIKU esittäytyvät Pohjanmaan museon aulassa lauantaina 26.11. klo 13.





Tärkeä aihe myös näyttelyssä

Pohjanmaan museon uusi näyttely We Have A Dream – rohkeudesta, ihmisyydestä ja ihmisen oikeuksista muistuttaa, että ihmisoikeuksien eteen on yhä taisteltava. Valokuvaaja Albert Wikingin valokuvat tutustuttavat muun muassa feministin, ihmisoikeustaistelijan ja rauhantaistelijan tarinoihin. Näyttelystä järjestetään lauantaina 26.11. opastukset klo 14 suomeksi ja klo 15 ruotsiksi Pohjanmaan museossa. Näyttely jatkuu myös Vaasan torilla.

Sukupuolittunutta väkivaltaa kokee maailmanlaajuisesti noin joka kolmas nainen. Vaasan ensi- ja turvakoti ry sekä Rikosuhripäivystys RIKU esittäytyvät Pohjanmaan museon aulassa lauantaina 26.11. klo 13.