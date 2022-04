Oravan jälkiä runsaasti Lapin riistakolmioilla

Luonnonvarakeskuksen (Luken) 34. kertaa koordinoima pääosin metsästäjien toteuttama talvikolmiolaskenta on riistanisäkkäiden seurantajärjestelmä. Suhteuttamalla havaittujen lumijälkien määriä laskentapanostukseen voidaan arvioida muutoksia lajien kannoissa ja levinneisyydessä. Monelle pienriistalajille lumijälkilaskenta on tärkein tai jopa ainoa vuosittainen kannanseurantajärjestelmä. Vapaaehtoisten intoa talvikolmiolaskentoihin toivotaan tulevinakin vuosina.

Sekä metsäjäniksen että oravan kannankehitys Lapissa on ollut 2000-luvulla vakaata. Oravalla jälki-indeksi oli riistakolmioilla korkein sitten vuoden 2015. Talven riistakolmiolaskentojen perusteella Lapin metsäjäniskanta laski edelleen vuoden 2020 huipusta ollen nyt keskimääräisellä tasolla. Lumijälki-indeksien perusteella laskentahistorian aikana selvä kasvava trendi on ollut saukolla ja metsäkauriilla.

Pienpetojen osalta ketun lumijälki-indeksi nousi edellistalvesta, mutta on selvästi vuosien 2012 ja 2016 huippuja alempana. Näädän, kärpän ja lumikon sekä vieraslaji minkin jälki-indeksit laskivat edellisvuodesta. Koko laskentahistorian aikana minkin jälki-indeksin trendi on ollut Lapissa laskeva, mikä on hyvä asia vesilintujen pesimämenestyksen kannalta.

Vesilintulaskentojen aika lähestyy

Riistatiedon keruu on ympärivuotista puuhaa. Talvikolmioiden jälkeen vuorossa ovat vesilintulaskennat. Vesilintukantojen tilaa seurataan keväällä tehtävillä parilaskennoilla ja kesällä tehtävillä poikuelaskennoilla. Lapissa on viime vuosina pyritty lisäämään vesilintulaskentapisteverkoston kattavuutta.

Riistakeskus järjestää koulutusta vesilintulaskijoille keskiviikkona 27.4. kello 18.00 alkaen. Etänä järjestettävä koulutus on avoin kaikille. Koulutuksessa käydään läpi laskennan toteutustapaa, tietojen kirjaamista sekä lajien tunnistamista.

