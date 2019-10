Original Sokos Hotel Tripla avautuu 13. tammikuuta 2020

Original Sokos Hotel Triplan rakennustyöt ovat edenneet loppusuoralle. Uusi urbaani hotelli avaa ovensa ensimmäisille vierailleen maanantaina 13.1.2020. Hyvien liikenneyhteyksien varrelle Pasilan Triplaan avautuva hotelli panostaa sydämelliseen palveluun, yhteisöllisyyteen ja uudenlaisiin kohtaamisiin.

Kauppakeskus Triplan yhteyteen tammikuussa avattava hotelli vastaa pääkaupunkiseudun lisääntyneeseen majoitus- ja tapahtumapaikkakysyntään, jota vauhdittavat Suomeen matkaavien ulkomaisten turistien kasvava määrä sekä lähilomailuun kannustava staycation-trendi. Lisäksi tapahtumat, konsertit ja messut tuovat Triplan alueelle vuodessa kolme miljoonaa kotimaista ja ulkomaista kävijää. Original Sokos Hotel Triplassa halutaan vaalia myös Pasilalle ominaista kylämäisyyttä ja yhteistyön henkeä. Siitä toivotaan muodostuvan matkailijoiden ja paikallisten uudenlainen kohtaamispaikka.

”Kokonaan uuden hotellin avaaminen Helsingissä on merkittävä hetki Sokos Hotels -ketjulle ja matkailunäkökulmasta myös koko kaupungin kehitykselle. Kysyntä hotellin tapahtuma- ja majoituspalveluille on ollut kova, ja varausaste on jo tässä vaiheessa ylittänyt odotukset”, kertoo Sokotel Oy:n liiketoimintajohtaja Heli Engblom.

Original Sokos Hotel Triplan sijainti Pasilan uuden kaupunkikeskuksen ytimessä luo mahdollisuuden rakentaa hotellin ympärille uudenlaista yhteisöllisyyttä. Matkailijoille halutaan tarjota vierailu urbaanissa kyläyhteisössä, joka tuottaa aitoja elämyksiä.

”Original Sokos Hotel Tripla on linkki kaupunkilaisten ja matkailijoiden välillä. Yhteisöllisyys ja paikallisuus tulee näkyväksi ja koettavaksi hotellin arjessa, pienissä ja isoissa kohtaamisissa. Hotellielämyksen sekä palvelukonseptien kehittämisessä teemme yhteistyötä mm. paikallisten taiteilijoiden ja Pasilan asukkaiden kanssa. Triplan asiakaskokemus kiteytyy tunnelmaan, jossa vieras tuntee olevansa kuin kylässä hyvän ystävän luona”, sanoo hotellinjohtaja Hanna Riihimäki.

Yli 90 metriä meren pinnan yläpuolelle kohoavassa hotellissa on 14 kerrosta, 430 huonetta ja 15 eri tavoilla jaettavaa ja yhdisteltävää kokous- ja juhlatilaa. Hotellin saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä on poikkeuksellinen, ja tukee hotellin vastuullisuustavoitteita. Autoilla saapuville on varattu pysäköinti kauppakeskuksen tiloissa, mistä on suora yhteys hotelliin.

Tervetuloa tapaamaan Original Sokos Hotel Triplaa luotsaavaa Hanna Riihimäkeä kauppakeskus Triplan avajaisiin tänään torstaina 17.10. Hanna on tavattavissa kauppakeskuksen 4. kerroksessa, HOK Elannon Fredde’sissä klo 10.30 ja 12.00.