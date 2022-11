Orima ja Kourutek vahvistuvat yhdessä

Ulkomaalaisista osaajista positiivisia kokemuksia 20.10.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Hämeessä toimivat yritykset ovat viimeisen viiden vuoden aikana alkaneet vähitellen rekrytoida myös ulkomaalaisia osaajia. Tieto selviää kauppakamarien syyskuussa toteuttamasta osaajakyselystä. ”Vastanneista alueemme yrityksistä yli kolmannes on rekrytoinut tai vuokrannut ulkomaalaisia osaajia, ja kokemus on ollut valtaosalla positiivinen. Lisäksi lähes viidennes on harkinnut ulkomaalaisen osaajan rekrytoimista. Alueellamme ei ilmennyt isoja eroja vertailtaessa tuloksia keskimäärin Suomeen. Pääkaupunkiseutu on tietenkin poikkeus, kun alueen yrityksillä on enemmän kokemusta ulkomaalaisista osaajista”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.