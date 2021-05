Orimattilan S-marketille uutta nostetta näyttävästä uudistuksesta

Jaa

S-market Orimattilasta on sukeutunut kevään uudistuksessa upea uuden ajan myymälä. Viihtyisän ja raikkaan myymälämiljöön lisäksi asiakkaita ilahduttavat mm. uusi itsepalvelukassa-alue, entistä monipuolisempi hedelmä- ja vihannesosasto sekä uudet pullonpalautusautomaatit.

Orimattilan S-marketin uudistusta ei voi olla huomaamatta.

– Ilme päivitettiin kertaheitolla 2020-luvulle, ero entiseen on merkittävä, kommentoi ryhmäpäällikkö Erja Kaila Osuuskauppa Hämeenmaalta.

Myymälän päävärinä on nyt hillityn tyylikäs tummanharmaa, kun aiemmin väritys oli sinikeltainen. Uudistuksen myötä osa kalusteista on vaihdettu uusiin.

– Uudistunut miljöö ja uudet kalusteet ovat hyödynnettävissä myös Prisma-konseptissa, Erja Kaila toteaa.

Myymälän valikoima on nyt entistä ajankohtaisempi ja kohtaa paremmin paikallisten asiakkaiden toiveet. Lähituotteet ja kotimainen ruoka ovat edelleen merkittävässä roolissa tutun kaupan valikoimissa.

Uudella itsepalvelukassa-alueella on viisi kassaa, joista yksi on hihnallinen hybridikassa. Hybridikassa palvelee itsepalvelukassana, mutta voidaan ottaa myös normaaliin kassakäyttöön.

– Itsepalvelukassoja toivottiin aiemmin paljon. Olemme iloisia, että pystyimme vihdoin vastaamaan tähän asiakastoiveeseen. Toivomme, että asiakkaat tulisivat rohkeasti kokeilemaan. Henkilökuntaa on itsepalvelukassapisteessä koko ajan paikalla, ja opastamme kassojen käyttöön mielellämme, sanoo marketpäällikkö Jaana Hartikainen.

Myymälän itsepalvelukassa-alueella on valvoja.

Freshiä heviä ja uutta kahvitarjontaa

Uudistunut hedelmä- ja vihannesosasto tarjoaa mm. entistä kattavamman marjavalikoiman, joka täydentää myymälässä jo aiemmin ollutta tuoremehutarjontaa.

– Saimme kaksinkertaisen tilan marjoille sekä arkea helpottaville valmiiksi paloitelluille salaateille, hedelmille ja vihanneksille. Ananas- ja appelsiinimehukone myymälästä onkin jo löytynyt, kertoo Erja Kaila.

– Koko heviosasto on todella freshin näköinen, Jaana Hartikainen komppaa.

Uudistuneet tilat mahdollistavat myös laajemman take away -valikoiman. Esimerkiksi mukaan otettava kahvi on uusi juttu. Lisäksi kahvinystäviä ilahduttanee tieto siitä, että myymälään toimitetaan lähiviikkoina kahvimylly, jolla kahvipavut voi jauhaa karkeusasteeltaan juuri itselleen sopivaksi.

Myymäläuudistus ilahduttaa tietenkin myös työntekijöitä.

– Kaikki ovat odottaneet tätä! Uusi ilme on ihana ja työympäristömme viihtyisä, hymyilee Jaana Hartikainen.