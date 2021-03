Orlando Figes ja vallankumouksen Venäjä

Lontoon yliopiston historian professori ja palkittu historiantutkija Orlando Figes sanoo kirjassaan VALLANKUMOUKSEN VENÄJÄ 1891–1991, että vallankumous oli sata vuotta kestänyt kehityskulku, ei vain vuoden 1917 ympärille kytkeytyvä tapahtumasarja.

Ajanjakso sai Figesin mukaan alkunsa vuoden 1891 nälänhädästä ja päättyi Neuvostoliiton hajoamiseen vuonna 1991.

Ajan kuluessa vallankumous sai uusia sävyjä, mutta ideologiset perusajatukset pysyivät kuitenkin samana.

Figesin teos seuraa kolmea sukupolvea: Leniniä ja bolsevikkeja, jotka valoivat perustukset sosialistiselle tuhoa ja uudista -toimintamallille; stalinistista sukupolvea, joka loi kestävän sosialistisen hallinnon ja edelleen lujitti koneistoaan voittamalla toisen maailmansodan, sekä vuoden 1956 sukupolvea, joka halusi "saada vallankumouksen toimimaan" tilanteessa, jossa kansa oli tyytymätöntä ja valtio taloudellisessa ahdingossa.

Aivan Neuvostoliiton hajoamiseen saakka sen johtajat luulivat toteuttavansa Leninin käynnistämää vallankumousta.

***

Kirjan on suomentanut Kalevi Suomela.

***

Orlando Figes (s. 1959) on kirjoittanut yhdeksän kirjaa Venäjän ja Euroopan historiasta. Teoksia on käännetty yli 30 kielelle. Suomeksi häneltä on aiemmin ilmestynyt teos Kuiskaajat – ihmiskohtaloita Stalinin Neuvostoliitossa (2011).