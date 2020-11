Ortodoksien kirkolliskokous koolla etäyhteyksin 23.–25.11.

Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä ort.fi -sivuilta, osa asioista (mm. apulaispiispan vaali) siirretty ylimääräiseen kirkolliskokoukseen 16.–18.4.2021.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous järjestetään koronatartuntariskien minimoimiseksi etäyhteyksin 23.–25.11.2020. Kokous alkaa kirkon keskustalon kotikirkossa toimitettavalla rukoushetkellä maanantaina 23.11. kello 12 ja ensimmäinen täysistunto kello 13.

Ensimmäisessä täysistunnossa kuullaan ekumeenisen patriakka Bartolomeoksen tervehdys ja Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon avauspuheenvuoro. Istunnossa käydään myös lähetekeskustelu kokouksen agendalla olevista asioista.

Asialuettelo on tänä syksynä poikkeuksellisen lyhyt, sillä kirkollishallitus on päättänyt siirtää osan asioista – mm. kirkolliskokoukselle saapuneet aloitteet – käsiteltäväksi ylimääräisessä kirkolliskokouksessa, joka järjestetään Valamon luostarissa 16.–18.4.2021. Piispainkokous on tehnyt myös esityksen apulaispiispan vaalin toimittamisesta tässä kokouksessa ja mikäli vaali tulee toimitettavaksi, vaalipäiväksi on vahvistettu 18.4.2021.

Maanantaina alkavassa kokouksessa käsitellään vuoden 2021 talousarvio, vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmat ja vuoden 2019 tilinpäätös. Kokous luo myös suuntaviivat Suomen ortodoksisen kirkon seuraavalle viisivuotiskaudelle hyväksymällä kirkolle uuden tavoite- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021–2025.

Lisäksi kirkolliskokous käsittelee kirkolliskokouksen asettaman lakiryhmän esitykseen liittyen tarpeelliset säädösmuutokset, jotka tarvitaan vuoden 2021 alusta toteutettavan seurakuntien hallinnonuudistuksen täytäntöönpanemiseksi.

Vuoden vaihtuessa seurakuntarakenteessa tapahtuu kirkon sotienjälkeisen historian suurin mullistus. Nykyisistä 21:stä seurakunnasta siirrytään 12:n seurakunnan malliin. Helsingin hiippakuntaan jää kolme seurakuntaa, Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan viisi seurakuntaa ja Oulun hiippakuntaan neljä seurakuntaa. Vuonna 2021 syntynee päätös vielä Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakuntien yhteenliittymisestä vuoden 2022 alussa.

Uuden seurakuntajaon mukaan kirkon rakenne on 1.1.2021 alkaen seuraava:

Helsingin ortodoksinen hiippakunta

Helsingin ortodoksinen seurakunta (nykyiset Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat)

Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta (nykyiset Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan seurakunnat)

Turun ortodoksinen seurakunta

Kuopion ja Karjalan ortodoksinen hiippakunta

Joensuun ortodoksinen seurakunta (nykyiset Joensuun ja Ilomantsin seurakunnat)

Kuopion ortodoksinen seurakunta (nykyiset Kuopion, Rautalammin ja Iisalmen seurakunnat)

Taipaleen ortodoksinen seurakunta (nykyiset Taipaleen ja Nurmeksen seurakunnat)

Jyväskylän ortodoksinen seurakunta

Saimaan ortodoksinen seurakunta

Oulun ortodoksinen hiippakunta

Tampereen ortodoksinen seurakunta (nykyiset Tampereen ja Vaasan seurakunnat)

Oulun ortodoksinen seurakunta

Lapin ortodoksinen seurakunta

Kajaanin ortodoksinen seurakunta