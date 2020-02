Ortodoksinen virtuaalikirkko avautuu

Joensuussa 11.2. julkaistava mobiilisovellus tutustuttaa kirkkorakennukseen ja hankkeen sivusto avaa uusia mahdollisuuksia verkko-opetukseen.

Suomen ortodoksinen kirkko julkaisee tiistaina 11.2. kello 10 Virtuaalikirkko -nimisen verkkosivuston ja siihen liittyvän mobiilisovelluksen, joka tuo ortodoksisen kirkkotilan ja kirkollisen opetuksen kaikkien ulottuville. Virtuaalikirkon julkaisutilaisuus järjestetään Ortodoksisen seminaarin Okulov -salissa (Torikatu 41, Joensuu).

Virtuaalikirkko yhdistää kirkon sähköiset materiaalit elämykselliseksi kokonaisuudeksi, jossa on kaksi osaa: verkkosivusto ja mobiilisovellus.

Sivuston kautta käyttäjällä on pääsy kirkon piirissä tuotetun videomateriaalin äärelle. Siihen sisältyy myös webinaarialusta, ”virtuaalinen seminaari”, jonka koulutustarjonta palvelee jatkossa sekä kirkon jäsenistöä ja työntekijöitä että kaikkia ortodoksisesta kirkosta kiinnostuneita.

Mobiilipelitekniikoita hyödyntävässä 3D-kirkossa voi puolestaan tutustua kirkon esineistöön ja ikoneihin, muokata sen sisustusta sekä tarkastella vuorokaudenaikojen ja kirkkovuoden kierron vaikutusta kirkkotilaan. Esineitä ja ikoneja koskettamalla käyttäjälle avautuu lisätietoa. Käyttäjää voidaan myös ohjata katsomaan aiheeseen liittyvää videota tai kuuntelemaan rukouksia tai veisuja, jotka liittyvät tiettyyn yksityiskohtaan – kuvaan tai esineeseen. Virtuaalikirkko tarjoaa käyttäjälle myös pääsyn alttariin, johon kirkossa ei muuten ole mahdollista tutustua.

Virtuaalikirkon fyysisenä esikuvana toimii Joensuussa sijaitseva Ortodoksisen seminaarin kirkko, jossa ortodoksisen teologian opiskelijat suorittavat liturgiset harjoituksensa. Oppiminen on keskiössä myös Virtuaalikirkossa. Sen sivuston kautta voi jatkossa osallistua esimerkiksi kirkkoon liittymistä harkitseville suunnattuun katekumeeniopetukseen tai Suomen ortodoksisen kirkon työntekijöilleen järjestämään täydennyskoulutukseen. Virtuaalikirkossa tulee toimimaan myös Valamon opisto, joka on maamme ainoa ortodoksinen kansanopisto. Tavoite on tuoda Virtuaalikirkkoon kokonaisia kursseja, webinaareja ja opetusta täydentäviä aineistoja. Virtuaalikirkkoa voidaan hyödyntää myös uskonnon opetuksessa ja ortodoksisen teologian opinnoissa.

Virtuaalikirkon jatkokehitystyö on jo käynnissä. Palveluun lisätään esimerkiksi audiovisuaalista materiaalia ja uusia toimintoja. Tulevaisuudessa kirkkotilaan voi mahdollisesti kokoontua useita käyttäjiä yhtaikaa. Toiveissa on myös avata kirkkoon papin päivystys chat-ominaisuuden kautta.

Nyt julkaistava palvelu on ainutlaatuinen kansainvälisestikin tarkasteltuna. Virtuaalikirkon käytännön toteutuksesta vastaa joensuulainen Vaki Games Oy, jonka osaaminen on ollut ratkaisevassa roolissa sovelluksen kehitystyössä. Vaki Games Oy on kuusi henkeä työllistävä pelialan yritys, joka keskittyy pääasiassa oman tuotteensa, Kingshunt -nimisen verkossa pelattavan toiminta-moninpelin kehittämiseen. Yritys on saanut pelinsä kehittämiseen rahoitusta Business Finlandilta. Myös Epic Games, jonka pelimoottoria Kingshunt käyttää, on palkinnut pelin Unreal Dev Grant -palkinnolla.

Tervetuloa tutustumaan!