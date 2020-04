Ortodoksiselle kirkkomuseo RIISAlle erityisavustus kulttuurimatkailun kehittämiseen

Hankkeen keskiössä on II maailmansodan aikana Kanta-Suomeen evakuoitu ja nyt Kuopiossa sijaitsevassa RIISAssa esillä oleva kansallinen kulttuuriperintö.

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen kulttuurimatkailun kehittämishankkeeseen. Myönnetty avustus edistää ministeriön kulttuuripolitiikan strategian tavoitteita ja kulttuurimatkailun kestävää kehittämistä.

Hanke kohdistuu erityisesti Suomen ja Venäjän väliseen kulttuurimatkailuun. Sen keskiössä on säätiön hallussa ja omistuksessa oleva suomalaiskansallisesti merkittävä kulttuuriperintö ja sen tietovarannon avaaminen kestävälle matkailulle. Hanke kestää vuoden 2021 lokakuuhun, ja ministeriön rahoitus on 50.000 euroa. Hankehaku oli vuoden 2019 lopussa.

’Kalassa merta lähempänä’ -hanke on tietopohjainen palveluhanke ylirajallisen matkailukokemuksen kehittämiseksi. - Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeessa matkailuvolyymi kohdennetaan alueille, jotka tarjoavat kulttuuristen ja ortodoksisten teemojen välityksellä matkailijalle kasvatuksellisen ja sivistyksellisen ulottuvuuden, toteaa museonjohtaja Teresa Töntsi. Hanke mahdollistaa vahvan tietopohjaisen ja osallistavan matkailuelämyksen sekä sisältöjen saatavuuden jo matkailijan kotimaassa.

’Kalassa merta lähempänä’ -hankkeen keskiössä on II maailmansodan aikana Kanta-Suomeen evakuoitu ja Kuopiossa sijaitsevan Suomen ortodoksisen kirkkomuseon RIISAn Pyhyyden portailla -kokoelmanäyttelyssä esillä oleva kansallinen kulttuuriperintö. Kokoelmien elämyksellisyys ja vaikuttavuus vahvistuu ymmärryksestä niiden evakkotaipaleesta. Alueet ja paikkakunnat, joista kokoelmat on evakuoitu, sijaitsevat nykyisen Venäjän alueella, ja esineillä on siellä edelleenkin imaginäärinen paikkansa.

Hankkeesta kerättävä tietovaranto mahdollistaa mobiilidatan avulla saavutettavan kulttuuri- ja -matkailureitin vaikkapa nojatuolimatkailijalle. - Järjestelmä tunnistaa siis esineen ja sen historiallisen sijaintipaikan (esim. Laatokan järven Valamon ja Konevitsan luostarit) eli toimii kaksipuoleisesti, iloitsee Töntsi. Kulttuurikokemuksen eläväksi tekeminen laajentaa kävijäkokemusta ja mahdollistaa osallisuuden ortodoksiseen kulttuuriperintöön.

Hanke mahdollistaa uuden tiedon tuottamisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön, ymmärryksen vuosituhantisesta ortodoksisesta kulttuuriperinnöstä ja sitä kautta saavutettavasta ylirajallisesta kävijäkokemuksesta. Kestävä ja laadukas kulttuurimatkailu kehittää sivistystämme ja kartuttaa inhimillistä pääomaamme. - Ja mikä ihaninta, se antaa entistä laajemmat mahdollisuudet kulttuurin harrastamiseen ympärivuotisesti, jatkaa Töntsi.

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö on perustettu 2011. Sen tarkoituksena on Suomen ortodoksisen kirkon aineellisen, aineettoman ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen, hoitaminen ja esilläpito.