Osaan HSL:n kausilipuista maltillinen hinnankorotus vuoden 2022 alussa

Korotukset kohdistetaan lyhyimpiin kausilippuihin, koska pandemia on vähentänyt eniten pisimpiä joukkoliikennematkoja, joiden kysyntää ei haluta heikentää enää hinnankorotuksilla. Myös kerta- ja vuorokausilippujen hinnat pidetään ennallaan, koska etätyön yleistyminen ja muuttuneet matkustustarpeet ovat lisänneet satunnaisten joukkoliikennematkojen kysyntää. Myöskään haltijakohtaisten ja yleiskausilippujen hintoihin ei tule muutoksia. Lippujen keskimääräinen hinnankorotus on 1,6 prosenttia.

“Haluamme pitää joukkoliikenteen mahdollisimman houkuttelevana vaihtoehtona asiakkaillemme nyt, kun yhteiskunta on pikkuhiljaa avautumassa koronasulkujen jälkeen. Työmatkojen lisäksi joukkoliikenne on hyvä vaihtoehto myös vapaa-ajanmatkoille", osastonjohtaja Mari Flink kannustaa.

HSL:n vuoden 2022 talousarvio on laadittu ennakoiden, että joukkoliikenteen käyttöaste on ensi vuonna 23 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset ovat hienoisessa nousussa, joten maltillinen hinnankorotus on välttämätöntä, jotta kustannukset saadaan katettua.

Näin aikuisten kausilippujen hinnat muuttuvat vuoden 2022 alussa