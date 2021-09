Osaatko sinä lajitella roskat oikein? Uusi sivusto opettaa lapsille kierrätystaitoja

Kierrätyksensankarit.fi on uusi, erityisesti alakouluille suunnattu interaktiivinen maailma, jossa voi opetella konkreettisesti jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Pelaamalla lapset voivat harjaannuttaa tärkeitä arjen kierrätystaitoja. Sivusto on jatkoa vuonna 2019 julkaistulle Kierrätyksen sankarit -tehtäväkirjalle, joka sai hyvän vastaanoton kouluissa.

Kierrätyksen sankareiden maailma sisältää jätteiden lajitteluun, kierrätykseen ja materiaalien jatkojalostukseen liittyvää tietoa ja tehtäviä. Siellä liikutaan viidessä lapselle tutussa kierrätysympäristössä: koti, keräyspiste, kauppa, kaupunki ja luonto.



Jokaisessa ympäristössä on sekä tietoa ja lajitteluohjeita että erilaisia konkreettisia pelejä ja visoja. Niissä opetellaan muovi-, kartonki-, juoma-, lasi- ja puupakkausten sekä paperin, metallin, sähkölaitteiden, paristojen ja pienakkujen sekä autojen ja renkaiden kierrätystä. Kierrätyksen sankarit kannustaa käyttäjää pelillistämisen avulla: tekemällä tehtäviä käyttäjä kerää tähtiä ja voi kohota noviisista kierrätyksen supersankariksi.



Lajissaan ensimmäinen näin laaja sivusto on kahdentoista tuottajavastuutahon yhteinen voimainponnistus.



"Kotona tehtävä jätteiden lajittelu on kiertotalouteen siirtymisessä ratkaisevan tärkeä vaihe ja siihen on myös lasten helppo osallistua. Uskomme, että tieto kierrätyksen merkityksestä motivoi, ja siksi haluamme tarjota sitä tuleville Kierrätyksen Sankareille nyt myös kehittymiseen innostavien verkkopelien muodossa", toteaa Liisa-Marie Stenbäck paristojen ja pienakkujen kierrätystä organisoivasta tuottajayhteisö Recser Oy:stä.



Sivuston kohderyhmää ovat alakoululaiset, mutta yhtä hyvin uutta voi opetella sivuston avulla kuka tahansa esikoululaisesta aikuiseen. Sivusto on maksuton, siihen ei tarvitse rekisteröityä, ja tehtäviä voi tehdä millä tahansa päätelaitteella. Sivusto löytyy osoitteesta https://kierrätyksensankarit.fi



Sivuston ja sisältöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Genero | Part of A-lehdet Group.