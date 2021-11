Osallistu Villa Gerbyn kaavamuutoksen asukasiltaan

Gerbyn venesataman vieressä sijaitseva Villa Gerby on rakennettu 1800-luvun lopulla ja sillä on värikäs historia. Huvila on toiminut vuosien saatossa niin kesäasuntona, ravintolana kuin nuorisotalonakin. Viime vuosina Villa Gerby on kuitenkin jäänyt tyhjilleen.

Asemakaavan muutostyössä tutkitaan alueen käyttötarkoitusta ja täydennysrakentamismahdollisuuksia. Kaavatyössä selvitetään, onko Villa Gerbyn tontista mahdollista lohkoa yksi tai useampi asuintontti pientalorakentajille niin, että suojeltu rakennuskanta säilyy ja uudisrakennukset sopivat ympäristöön. Tavoitteena on myös säilyttää julkinen yhteys rantaan, vaikka tontit siirtyisivät yksityisomistukseen.

Asukasillan ohjelma:

15.00-15.30 Kaavakävely. Kokoontuminen Villa Gerbyn parkkipaikalla. Kaavoitusarkkitehti Anna Myllymäen johdolla kävellään kaavamuutosalueen ympäri, tutustutaan paikan historiaan ja nykytilanteeseen. Sateen sattuessa kokoonnutaan Villa Gerbyn katetulle terassille.

15.30-17.00 Drop in -tilaisuus Villa Gerbyn päärakennuksessa. Paikalla Vaasan kaupungin kaavoituksesta kaavavalmistelijat Anna Myllymäki ja Kati Vuohijoki, jotka vastaavat kysymyksiin ja kertovat enemmän kaavahankkeesta. Kaavamateriaaliin voi tutustua vapaasti talon sisällä.

17.00-18.00 Yleisötilaisuus Villa Gerbyn päärakennuksessa. Esitellään Villa Gerbyn asemakaavamuutoksen tavoitteet, tähänastisten selvitysten tulokset, osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa esitetyt mielipiteet sekä näiden pohjalta tehdyt alustavat maankäyttöluonnokset. Esittelyn jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Aika ja paikka:

2.12.2021 klo 15.00, Villa Gerby, Tervaleppäsuontie 4.

Tilaisuuteen pyydetään alustavaa ilmoittautumista mahdollisia uusia kokoontumisrajoituksia silmällä pitäen. Ilmoittaudu asukasiltaan täyttämällä tietosi.

Voit ilmoittautua myös sähköpostitse anna.myllymaki@vaasa.fi tai puhelimitse +358 40 152 7784.

Tilaisuuden aikana sisätiloissa pidetään maskia, huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä. Siinä tapauksessa, että yleisötilaisuus ja drop in -tilaisuus joudutaan peruuttamaan, järjestämme pelkän kaavakävelyn klo 15 ja klo 17 alkava yleisötilaisuus siirretään Microsoft Teamsiin. Muutoksista tiedotetaan ilmoittautumisessa annettuihin yhteystietoihin ja kaavahankkeen nettisivuilla www.vaasa.fi/ak1114