29.10.2021

Osallistuvan budjetoinnin äänestys sekä kaupunkistrategiakysely toteutetaan 1.11.-14.11.2021

Hyvinkään kaupunki toteuttaa äänestyksen osallistuvan budjetoinnin ehdotuksista samaan aikaan kaupungin kaupunkistrategian eli Hyvinkään Pelikirjan päivittämiskyselyn kanssa.

Osallistuva budjetointi toteutetaan toista kertaa koko kaupungin asukkaille

Osallistuva budjetointi toteutettiin Hyvinkäällä ensimmäisen kerran vuonna 2020. Nyt äänestämään pääsee niistä ehdotuksista, jotka valittiin vuoden 2020 ehdotusäänestykseen.

Kaikki ehdotukset on läpikäyty yksitellen ja mukaan pääsevät nyt ne, joita ei ole vielä toteutettu ja jotka on mahdollista toteuttaa vielä tämän vuoden puolella.

- Osa ehdotuksista jäi pois mm. vuodenajasta johtuen, toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen.

Äänestettävien asioiden listalta löytyy 11 ehdotusta, joista pääsee valitsemaan mieleisensä. Äänestystulokset saamme selville marraskuun puolessa välissä.

Käytettävissä on yhteensä 20.000 euroa. Lopullinen äänestystulos määräytyy sen mukaan, kuinka paljon kukin ehdotus on saanut ääniä ja mitkä suunnitelmat mahtuvat annettuun budjettiin.

Kaikkiin ehdotuksiin, äänestykseen ja ohjeisiin pääsee tutustumaan osallistuvan budjetoinnin sivuilta www.hyvinkaa.fi/osbu.

Hyvinkään Pelikirjaa (kaupunkistrategiaa) päivitetään

Hyvinkään Pelikirja on hyväksytty vuonna 2016, joten nyt on aika päivittää sestrategiaa toteuttavien kärkihankkeiden osalta. Kärkihankkeet ovat strategisesti merkittäviä kehityshankkeita, jotka toteuttavat Pelikirjan strategisia kärkiä: Houkuttelevuus, yhteispelillä yritysten kanssa ja Minä, me ja Hyvinkää.

- Uudet kärkihankkeet toteuttavat strategiaa vuodesta 2023 eteenpäin ja toivomme kyselyn avulla saavamme ehdotuksia uusista kärkihankekohteista, kertoo strategia-asiantuntija Taru Härkönen

Kuntalaiset voivat ehdottaa uutta strategisesti merkittävää kärkihanketta ja sen tavoitetta sekä kehittämistoimenpiteitä, joilla hanketta edistettäisiin.

Kyselyyn pääsee vastaamaan paperilomakkeella kaupungintalon aulassa.

Hyvinkään pelikirjaan ja kärkihankkeisiin voit tutustua osoitteessa: www.hyvinkaa.fi/karkihankkeet

Strategiakyselyyn pääsee tästä: www.hyvinkaa.fi/strategiakysely

Lisätietoja:

- Osallistuva budjetointi: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen,

simo.varjonen@hyvinkaa.fi, p. 040 540 0172

- Pelikirjakysely: strategia-asiantuntija Taru Härkönen

taru.harkonen@hyvinkaa.fi, p. 040 662 4429