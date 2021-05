Osallisuuden tukipaketti ottaa kuntalaiset mukaan päätöksentekoon

Jaa

Uusi osallisuuden tukipaketti antaa käytännön vinkkejä, kuinka alueelliset toimijat voivat lisätä kuntalaisten kuuluvuuden tunnetta ja vaikutusmahdollisuuksia kotikunnassa. Tunnista, toimi ja tarkista -ohjenuora vinkkaa, miten osallisuudesta voi tehdä kunnallishallintoa läpileikkaavan voiman. Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointi- ja osallisuustyöllä on jo pitkät perinteet.

Kuntalaisten osallisuus lisää hyvinvointia ja pitkällä aikavälillä tukee kuntien elinvoimaisuutta. Apuna kuntalaisten innostamisessa on osallisuuden tukipaketti, joka antaa konkreettisia vinkkejä osallisuuden tunnistamiseksi, lisäämiseksi ja arvioimiseksi.

‒ Kuntalaisten osallisuus on avain kuntaan, jossa on hyvää ja turvallista elää sekä kaikki tuntevat kuuluvansa porukkaan, sanoo sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeen – Sokran asiantuntija ja kehittämispäällikkö Varpu Wiens.

Osallisuuden tukipakettia kehittämässä ovat olleet Sokra-koordinaatiohankkeen Diakin osatoteutuksen tutkijat, joilla on pitkä kokemus hyvinvoinnin kysymyksien käsittelystä. Vaikka osallisuuden tukipaketti on kehitetty tueksi Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointikertomusten laatimiseen, paketista saa potkua osallisuustyöhön myös muualla.

‒ Paketti antaa konkreettiset työkalut siihen, miten osallisuutta voi edistää ja havainnoida, kertoo tutkija Liisa Kytölä Diakista.

Pohjois-Pohjanmaalla on tehty pitkäjänteistä osallisuustyötä

Osallisuuden tukipaketti on kehitetty Pohjois-Pohjanmaalla, jossa osallisuustyötä tukemaan on perustettu moniammatillinen osallisuuden teemaverkosto. Maakunnassa uskotaan, että ihmisten osallisuus tukee hyvinvoinnin kasvua ja alueen elinvoimaisuutta.

Osallisuuspaketista selviää myös, että huono-osaisuuden kustannukset Pohjois-Pohjanmaalla ovat 152,7 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 371 euroa jokaista asukasta kohden. Osallisuuden lisääminen on siis taloudellisesti kannattavaa, koska se vähentää merkittävästi sosiaali- ja terveyshuollon kustannuksia.

‒ Osallisuuspaketti tarjoaa kunnille konkreettisia keinoja, joilla voi tietoon perustuen tunnistaa ja arvioida asukkaiden osallisuutta sekä löytää mahdollisia osallisuustyön kehittämistarpeita, sanoo osallisuuspakettia työssään hyödyntänyt hyte-asiantuntija Terttu Piippo Pohjois-Pohjanmaan sote-hankkeen hyte-osahankkeesta.

Kunta voi edistää osallisuutta esimerkiksi kysymällä kuntalaisilta, millaisia virkistysalueita he kaipaisivat. Selvittämisen lisäksi on tärkeää hyödyntää kerättyä tietoa päätöksenteossa sekä viestiä kuntalaisille, miten heidän palautteensa on otettu huomioon.

‒ Näin osallisuus ei jää vain kauniiksi sanaksi, sanoo tutkija Joakim Zitting Diakista.

Parhaimmat tulokset syntyvät, kun osallisuus otetaan osaksi rakenteita ja tavanomaista työtä.

Lataa osallisuuspaketti ja ryhdy toimimaan!

Osallisuuspaketin avulla voit tunnistaa oman kuntasi kehitystarpeet ja saat niihin konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Lisäksi osallisuuden teemapaketti neuvoo, kuinka voit mitata osallisuustyön vaikuttavuutta.

Lataa osallisuuden tukipaketti kunnille Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivuilta kohdasta Osallisuus

Katso esittelyvideo Diakin Youtube-kanavalla

Osallisuuden tukipaketti on kehitetty Pohjois-Pohjanmaan osallisuusverkoston, muiden paikallisten toimijoiden, järjestöjen, kokemustoimijoiden ja Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran Diakin osahankkeen yhteistyönä. Sokra-koordinaatiota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.