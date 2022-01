Osatyökykyisten ja monialaista tukea tarvitsevien työllistämistä edistävät palvelut tutuiksi Lapissa

Järjestöt ja julkisen sektorin edustajat kertovat lähetyksissä palveluistaan ja siitä, mitä hyötyä palveluista on osatyökykyisille tai monialaista tukea tarvitseville. Lisäksi yritysten edustajat kertovat, minkälaista tukea he ovat saaneet osatyökykyisen rekrytointiin ja työllistämiseen. Haastateltavia on ympäri Lappia, esimerkiksi Sallasta, Enontekiöltä ja Rovaniemeltä.

Uutiskirje Live -livelähetyksiä voi seurata YouTube-kanavan kautta kaikki aiheesta kiinnostuneet. Suora lähetys lähetetään neljänä keskiviikkona klo 8.30–9.30 aikavälillä 12.1.-2.2.2022.



Livelähetysten käytännön toteutuksesta vastaa rovaniemeläinen palvelumuotoilutoimisto Arctic Factory, jonka kädenjälkeä ovat olleet aiemmin muun muassa talkshow -sarja Arctic Design Weekillä sekä Juliuksen Hiace -talkshow.



Uutiskirje Live -lähetykset järjestää Lapin ELY-keskus ja sen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Asiakkaat työllisyyden ja soten yhdyspinnoilla -hanke, jonka tavoitteena on edistää monialaista tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä lisäämällä yhteistyötä ja kehittämällä osaamista palvelu- ja asiantuntijaverkostossa. Tallenteet lähetyksistä sekä kirjallinen yhteenveto saavutettavassa muodossa ovat myöhemmin katsottavissa hankkeen kotisivuilta.

Linkit lähetyksiin:

ke 12.1.2022 klo 8.30–9.30 - https://www.youtube.com/fWk6JA6PIDo

ke 19.1.2022 klo 8.30–9.30 - https://youtu.be/DCWbUosFwNg

ke 26.1.2022 klo 8.30–9.30 - https://youtu.be/7YSGuJ7os5s

ke 2.2.2022 klo 8.30–9.30 - https://youtu.be/amhqVC4X_8s