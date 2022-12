Oskari Liimatainen on Lataamon uusi luova johtaja

Lataamon luova johtaja Oskari Liimatainen aloittaa pestissään joulukuussa.

– Lataamo on Suomen ensimmäisiä ja johtavia brändikohtaamisten suunnittelutoimistoja. Vahvuutemme on merkittävästi laajempi ja kokonaisvaltaisempi palveluvalikoima kuin perinteisillä markkinointitoimistoilla. Brändiä rakentavien ratkaisujen lisäksi tarjoamme kattavasti tuloksellisia taktisia toimenpiteitä, joiden ytimessä ovat vaikuttavat kohtaamiset ja tuntuvat teot, sanoo luova johtaja Oskari Liimatainen.

Oskari Liimatainen siirtyy tehtävään Fonectan Lead Marketing Strategin tehtävästä, jossa hän vastasi Fonectan markkinointistrategiasta, brändin kehityksestä sekä jatkuvan markkinoinnin kehityksestä yhdessä muun markkinointi- ja viestintätiimin kanssa. Liimatainen on aiemmin toiminut N2 Creativella Business Directorina, Mozo Designissa Concept Creativena ja perustanut muun muassa Radikal Advertising Oy:n, joka oli uranuurtaja sosiaalisen median hyödyntämisessä. Liimatainen on työskennellyt myös Metro Areenan toimitusjohtajana sekä perustanut tapahtumayhtiö Events 365:n, joka on erikoistunut elektronisen musiikin tapahtumiin.

– Olemme innoissamme Oskarin kaltaisen huippukokeneen ja näkemyksellisen luovan johtajan liittymisestä Lataamon porukkaan. Hänessä yhdistyvät liiketoimintalähtöinen strateginen ymmärrys, vaikuttava luovan työn johtamiskokemus, ihmislähtöinen johtamistapa sekä syväosaaminen digitaalisesta markkinoinnista, sanoo Lataamon toimitusjohtaja Antti Kärävä.

Lataamon aiempi luova johtaja Wille Niinistö jatkaa yhtiön osakkaana ja keskittyy Lataamo Groupin strategisiin asiakkuuksiin.

– Luovaksi johtajaksi haki lähes 40 hakijaa. Haastattelujen perusteella meille jäi todella vahva tunne siitä, että Oskarilla on hakijajoukosta suurin halu positiotamme kohtaan! Ammattitaidon lisäksi vakuutuimme hänen persoonastaan. Oskarissa yhdistyvät strateginen osaaminen, tinkimätön luovuus, aitous, välttävä huumorintaju ja inhimillisyys. Meillä on vahva usko, että Oskarin mukana tulee sitä sydämellisyyttä josta Lataamo markkinoilla tunnetaan, strategisen ammattitaidon rinnalla inhimillisyyden syvä ymmärrys on ollut ja tulee olemaan meillä ihan superkeskeistä. Oskarin aito halu olla osa Lataamon tarinaa ja syvä intohimo tehdä hyviä tekoja asiakkaillemme varmisti päätöksemme, toteaa Niinistö.



Hyvät teot erottuvat viestitulvasta

Oskari Liimataisen rekrytointi vahvistaa Lataamon kasvustrategiaa, jonka keskiössä ovat hyvät teot. Luovien ratkaisujen ytimessä on aina asiakkaan kanssa yhdessä määritelty konkreettinen hyvä teko, joka vie kampanjan, projektin tai vaikkapa tapahtuman loppuasiakkaan sydämeen ja ostoskoriin.

– Viestitulvasta erottuminen vaatii strategista tarkkuutta, vaikuttavia luovia ratkaisuja ja tuntuvia tekoja, jotka johtavat haluttuun tulokseen. Asiakkaiden huomio ja mielenkiinto pitää pystyä herättämään tehokkaasti muutamassa sekunnissa vaikuttavilla kohtaamisilla eri kanavissa. Asiakkaiden ja toimistojen tulee ymmärtää paremmin kohderyhmiä, ostopolun eri vaiheita sekä brändillisen ja taktisen markkinoinnin rooleja. Tässä kaikessa autamme asiakkaitamme, luova johtaja Oskari Liimatainen toteaa.

Lataamo on palvelutarjonnaltaan Suomen kattavin tapahtuma- ja markkinointitoimisto, jossa työskentelee 40 markkinoinnin ammattilaista. Yhtiön asiakkuuksia ovat muiden muassa Veho ja Mercedes-Benz, Sanoma, Accountor Finago sekä Valio. Vuonna 2022 Lataamon liikevaihto tulee olemaan noin 9 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen on noin 45%. Vuosituhannen alussa perustettu Lataamo Group on osa Livson Group -konsernia.