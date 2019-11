Ostokset suoraan kassiin jo kauppaa kiertäessä – Prisma Keljossa otettiin käyttöön uusi kerää ja skannaa -palvelu

Keljon Prismassa otettiin maanantaina 4.11.2019 käyttöön uusi palvelu, jossa ostokset kerätään suoraan ostoskassiin. Kerää ja skannaa -palvelussa asiakas skannaa itse ostoksensa jo myymälää kiertäessä. Ostosten skannaaminen käsiskannerilla helpottaa erityisesti paljon kerralla ostavia asiakkaita. Keljon Prisma on mukana S-ryhmässä ensimmäisten myymälöiden joukossa palvelun pilotoinnissa. Palvelu on otettu positiivisesti käyttöön ensimmäisten päivien aikana.

Ostosten skannaaminen käsiskannerilla helpottaa erityisesti paljon kerralla ostavia asiakkaita. Näin kassalla asiointi on sujuvampaa, kun ostoksia ei kassalla erikseen skannata ja pakata ostoskorista kassiin. Vastaavanlaiset palvelut ovat todella suosittuja esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Näissä maissa paikoin jopa puolet asiakkaista skannaa ostokset jo niitä kerätessään.

− Asiakkaat ovat olleet erittäin kiinnostuneista uudesta skannauspalvelusta ja ovat lähteneet innostuneesti kokeilemaan sitä. Osa asiakkaistamme on jo odottanut palvelua Suomeen, kun he ovat käyttäneet naapurimaissa vastaavanlaisia, kertoo Prisma Keljon palvelupäällikkö Maria Niemi.

− Palvelua on tultu testaamaan jopa pidemmästä matkasta, Niemi jatkaa.

Keljon Prismaan käsiskannerit ja ohjeet palvelun käyttämiseen ovat sijoitettu näyttävästi sisäänkäynnin läheisyyteen. Palvelun käyttöönoton kaksi ensimmäistä viikkoa Keljon Prismassa on lähes koko aukioloajan henkilökuntaa opastamassa rekisteröitymisessä ja laitteen käytössä, jotta asiakkaat pääsevät helposti alkuun palvelun käytössä. Lisäksi Keljon Prisman Facebook- ja Instagram-sivuilta löytyy opastusvideoita laitteen käyttöön.

− Asiakas nappaa sisäänkäynniltä mukaansa käsiskannerin ja skannaa ostoksensa sitä mukaa kun kerää niitä ostoskassiin. Pikakassojen luota löytyy käsiskannerin palautuspiste. Laitteen palautuksen yhteydessä tulostetaan koontikuitti, joka maksetaan normaalisti kassalla. Kassalla siis skannataan vain yksi viivakoodi, vaikka ostoksia olisi kertynyt monta kassillista, Maria Niemi kuvailee palvelun käyttöä.

Palveluun rekisteröidytään S-Etukortilla ensimmäisellä käyttökerralla eli palvelu on tarkoitettu S-ryhmän asiakasomistajille. Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen. Rekisteröityminen tapahtuu erillisellä rekisteröitymispäätteellä myymälässä. Seuraavilla käyttökerroilla tunnistautuminen onnistuu S-Etukorttia laitteelle näyttämällä.

− Olemme saaneet ensimmäisten käyttöpäivien aikana paljon positiivista palautetta uudesta skannauspalvelusta niin asiakkailtamme kuin henkilökunnaltammekin. Olemme todella iloisia, että saimme palvelun pilotointiin Keljon Prismaan ensimmäisten joukossa, kertoo Keljon Prismajohtaja Tommi Viitanen.

− Jyväskylässä palvelua testataan aluksi Keljon Prismassa. Keräämme talven aikana asiakkaidemme mielipiteitä palvelusta ja selvitämme, miten tällainen palvelu otetaan vastaan. Teemme kokeilujakson perusteella päätökset siitä, tuleeko palvelu jatkossa myös muihin myymälöihin, kertoo toimialajohtaja Reima Loukkola, Osuuskauppa Keskimaalta.

Palvelu on jo käytössä pääkaupunkiseudulla kahdessa myymälässä HOK-Elannon alueella. Lisäksi Prisma Riihimäki on Prisma Keljon ohella pilotoimassa palvelua ensimmäisten joukossa S-ryhmässä.