Ostoslaivoista kelluviin siltoihin – Stena Line täyttää 60 vuotta

Stena Line

Stena Line on yksi Euroopan johtavista lauttayhtiöistä, jolla on 38 alusta ja 18 reittiä Pohjois-Euroopassa. Yhtiö liikennöi 25 000 lauttamatkaa vuodessa. Stena Line on tärkeä osa eurooppalaista logistiikkaverkostoa, ja se kehittää uusia intermodaalisia rahtiratkaisuja yhdistämällä rautatie-, maantie- ja merikuljetuksia. Stena Linella on myös tärkeä rooli Euroopan matkailussa laajan matkustajaliikenteensä ansiosta. Yhtiö on vuonna 1962 perustettu perheyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Göteborgissa. Stena Line työllistää 5 000 työntekijää, ja sen vuotuinen liikevaihto on 14 miljardia kruunua. Lisää osoitteessa www.stenaline.com.