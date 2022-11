Ostovoiman säilyminen vaatii kunnon palkankorotuksia

– Se ei ole mikään mahdoton pyyntö, pikemminkin alakantissa ottaen huomioon, mitä taloudessa tapahtuu ja millaisia sopimuksia kilpailijamaissa on tehty. Kuten tutkimuslaitos Labore on todennut, teollisuudessa on varaa palkankorotuksiin enemmän kuin kertakaan aiemmin euroaikana, Samu Salo sanoi avatessaan Insinööriliiton edustajakokouksen tänään Helsingissä.

Hän nosti puheessaan esiin esimerkkejä kilpailijamaissa tehdyistä palkkaratkaisuista. Saksan metalliteollisuudessa tehtiin vastikään kahden vuoden ratkaisu, joka nosti palkkoja kahdessa vuodessa 8,5 prosenttia. Sen päälle tulee 3 000 euron veroton kertakorvaus.

Belgiassa on tehty teollisuuteen ensi vuodelle 8 prosentin palkkaratkaisu. Itävallassa metalliteollisuus sai ensi vuodelle 7,5 prosentin palkankorotukset. Salon mielestä esimerkit osoittavat, että kilpailijamaissa ymmärretään suomalaista elinkeinoelämää paremmin, mikä merkitys kansantaloudessa on palkansaajien ostovoimalla.

– Vuodenvaihteessa teknologiateollisuuden työnantajaliitto kertoi, että neuvotteluissa vain kustannuskilpailukyvyllä on merkitystä. Tällaiset puheet ovat siellä vaimentuneet sitä mukaa, kun on käynyt ilmi, että kilpailukyky ei kaadu ainakaan palkankorotuksiin, hän totesi.

Salo painotti, että energian ja muiden hintojen nousu sekä kohonneet korot kurittavat suurta joukkoa suomalaisia. Hän mainitsi lukeneensa, että yli 90 prosentilla kansalaisista tili on tyhjä siinä vaiheessa, kun seuraava palkka tai eläke tulee.

– Voisi ajatella, että luku ei ole ainakaan pienemään päin. On surullista huomata, kuinka suomalaisten ostovoima valuu viemäristä. Monet pienipalkkaiset, yksinhuoltajat ja jopa osa työssä käyvistä jäsenistämme alkavat olla suurissa vaikeuksissa koko ajan kohoavia kustannusten kanssa.Sähkölaskut, lainakorot ja lyhennykset eivät odota ja tunne armoa.

Salon mukaan neuvottelutulosten saaminen yksityisellä sektorilla on vaikeutunut kierros kierrokselta. Hänen mielestään syntipukki löytyy Etelärannasta.

– Viime kevään julkisen sektorin vaikeiden neuvottelujen ja raskaiden työtaistelutoimien seurauksena yksityisen sektorin työnantajat ovat entisestään kiristäneet omaa koordinaatiotaan. Neuvottelukumppaneistamme palvelutyönantajien Palta on esimerkiksi systemaattisesti kieltäytynyt jo usean kierroksen ajan kaikista neuvotteluista, kunnes teollisuudessa on saatu aikaan sopimuksia, Salo sanoi.

– Kuluneen vuoden tapahtumien jälkeen on pakko kysyä, kuinka kauan nykyinen, työnantajien vahvaan koordinaatioon nojaava työmarkkinamalli voi kestää. Minä uskon sen romuttuvan vuoden, kahden sisällä ja siihen meidän on oltava valmiita, Salo sanoi.