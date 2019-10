Osuuskauppa Arina mukana Energiansäästöviikolla – Pienilläkin teoilla voi vaikuttaa

Osuuskauppa Arina on mukana Motivan järjestämällä Energiansäästöviikolla 7.-13.10.2019. Huomioita kiinnitetään suurempien kiinteistöratkaisujen lisäksi pienempiin valintoihin, kuten tulostuksen tarpeellisuuteen ja näyttöpäätteiden sulkemiseen yöksi. Pienilläkin energiateoilla voi vaikuttaa kokonaiskulutukseen.

Motivan järjestämän Energiansäästöviikon tarkoituksena on muistuttaa ja aktivoida suomalaisia miettimään, kuinka energiaa ja materiaaleja järkevästi käyttämällä vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia. Energiansäästöviikko nostaa puheenaiheeksi suomalaisten energiankäytön ja lukuisat keinot tehostaa energiankulutusta sekä saavuttaa säästöjä niin työpaikoilla, kouluissa, liikenteessä kuin kotonakin.

Arinan toimipaikat ja henkilökunta ideoimassa uusia keinoja energiansäästöön

Tänä vuonna Arinan energiansäästöteemoiksi toimipaikkoihin on valittu mm. tarpeenmukainen laitteiden ja koneiden virrankulutus, valaistus ja kylmälaitteiden puhtaus sekä kylmäkoneiden tarveharkinta ja jätteiden hyötykäyttö. Henkilökuntaa kannustetaan mukaan tehostamaan energiankäyttöä jokapäiväisissä toimissa, kuten työmatkoilla, jätteiden kierrätyksessä ja energian käytössä.

Lisäksi Arina järjestää energiaviikolla henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille energiateko- ja ideakampanjan, jossa etsitään uusia ideoita energian säästämiseen.

Arina säästää puolet kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksesta uudella tekniikalla

Arina on edelläkävijä energiatehokkaissa ratkaisuissa. Arina on rakentanut lähes 40 CO2-kylmälaitosta myymälöihin, joissa käytetään hiilidioksidia ympäristöystävällisenä kylmäaineena ja hyödynnetään maalämpökaivoja sekä jäähdytyksessä että lämmityksessä. Tehokkailla ratkaisuilla myymälöiden energiankulutus on saatu puolitettua.



Kuuteen myymälään vuoden 2019 loppuun mennessä laitettu aurinkosähkökeräimet. Tuiran S-marketissa hyödynnetään aurinkosähkö- ja lämpökeräimiä, joista on saatu hyviä kokemuksia.



Lisäksi Arinassa on aloitettu valaistusmuutos, jossa myymälöiden valaisimet vaihdetaan uusiin energiaa ja ympäristöä säästäviin säädettäviin led-valaisimiin. Säädettävyys mahdollistaa entistä suuremmat säästöt, kun valaistuksen voimakkuutta voidaan muuttaa tarpeiden mukaisesti esimerkiksi käyttötilanteiden, vuodenaikojen tai sesongin mukaan. Valaistusmuutoksella saadaan loistavat energiansäästöt. Esimerkkinä mainittakoon Limingantullin Prisma, jossa valaistusmuutoksen ansiosta säästyy vuosittain energiaa 50 suomalaisen omakotitalon vuosikulutuksen verran. Led-valaistus on vuoden 2019 loppuun mennessä käytössä noin 80 Arinan toimipaikassa.

Voidakseen tarjota monipuolisia omistajahyötyjä ja sitoutuakseen energiatehokkuussopimukseen Arinalaiset säästävät energiaa arjen energiansäästöratkaisuilla ja uudella energiaa säästävällä tekniikalla. Arina kannustaa myös kaikkia omistajiaan energiatehokkaaseen arkeen.