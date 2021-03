Osuuskauppa Arina valmistautuu sopeuttamaan palveluja ja työtehtäviä

Kauppakeskus Valkea muuttaa aukiolojaan 8.3. alkaen – vuokralaiset voivat päättää omista aukioloistaan 1.3.2021 16:30:00 EET | Tiedote

Suomen hallituksen torstaina 25.2. tekemän linjauksen johdosta ja helpottaakseen vuokralaistensa tukalaa tilannetta koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa, Kauppakeskus Valkea siirtyy käyttämään kaikkia liikkeitä ja ravintoloita velvoittavien yhteisten aukioloaikojen sijasta suositusaukioloaikoja 8.3. alkaen. Tämän muutoksen myötä Kauppakeskus Valkean toimijoilla on mahdollisuus määritellä aukioloaikansa vapaasti tai sulkea liikkeensä. Aukioloaikojen vapautus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa, että jokaisen palvelun aukiolo kannattaa tarkistaa kauppakeskusvalkea.fi:n aukioloaikojen koontisivulta tai yrityskohtaisilta alasivuilta. Kauppakeskus Valkea on parhaan kykynsä mukaan läpi epidemia-ajan pyrkinyt helpottamaan vuokralaistensa tilannetta. Aukioloaikoja vapautettiin myös vuosi sitten maaliskuussa, jolloin vuokralaisilla oli mahdollisuus määritellä itse aukioloaikansa. 28.12. alkaen Valkea on toiminut supistetuin, mutta kaikkia velvoittavin yhteisin