Osuuskauppa Arina varautuu jatkamaan töiden tarjoamista arinalaisille yli toimialarajojen

Osuuskauppa Arina varautui tänään 11.6.2020 käydyillä yhteistoimintaneuvotteluilla siihen, että osuuskauppa voisi jatkossakin tarjota arinalaisille töitä yli toimialarajojen.

Kevään koronapandemian ja viranomaismääräysten seurauksena hotellit ja ravintolat suljettiin noutomyyntiä lukuun ottamatta. Liikkumissuositukset ja -rajoitteet vaikuttivat lisäksi voimakkaasti polttoainemyyntiin sekä tavaratalo- ja erikoiskauppaan. Päivittäistavaramyynti sen sijaan kasvoi kotona syömisen lisääntyessä. Kysyntävaihtelujen seurauksena käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen myötä noin 400 arinalaista siirtyi määräaikaisesti avustamaan marketkaupan ruokahuoltoa.

Koronapandemia on pitkittynyt. Pandemian ja viranomaismääräysten jatkuessa palvelujen kysyntä on kyseisillä toimialoilla toistaiseksi vähentynyt. Tavoitteena on jatkossakin tarjota arinalaisille töitä tes-sopimuksiltaan eri toimialoilta.

Neuvottelujen kohteena olivat Osuuskaupan Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan, liikennemyymäläkaupan, tavaratalokaupan ja asiakasomistajapalvelupisteiden työntekijät, päälliköt ja ylemmät toimihenkilöt. Pandemian vaikutusten jatkuessa työt yli toimialarajojen koskevat arviolta 100 arinalaista.