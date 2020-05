Osuuskauppa Arinan ABC-asemat laajentavat palvelutarjontaansa kohti normaalia 1.6.2020 alkaen.

Osuuskauppa Arina on toiminut Suomen hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaisesti sopeuttaen ABC-asemiensa toimintaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Arinan ABC-asemien palvelu jatkuu noudattamalla hallituksen uusia ohjeistuksia 1.6.2020 alkaen. Uudet kahviloita ja ravintoloita koskevat ohjeet mahdollistavat palvelun laajentamisen.

– Arinan ABC-asemilla on olennaisen tärkeää, että meillä voidaan turvallisesti asioida. Palveleva henkilökunta huolehtii tehostetusti toimipaikan hygieniasta ja turvallisuutta edesauttavia toimenpiteitä on lisätty. Tavoitteena on tuttu ja entistäkin turvallisempi ABC:n asiointikokemus. Vastuullisesti yhdessä toimimalla mahdollistuu paluu kohti normaalia, toteaa Arinan ABC-ryhmäpäällikkö Soile Tikkala.

Tehostetut turvallisuus- ja hygieniajärjestelyt mahdollistavat asioinnin ja työskentelyn toimipaikoissa. Asiakasmääriä rajoitetaan ja aukioloja sopeutetaan säännösten mukaisesti. Asiakaspöydät ja istumapaikat sijoitellaan riittävillä turvaväleillä ja lounas tarjoillaan annettuja ohjeita noudattaen. ABC-ruokamarketit ja take away jatkavat normaalisti toimintaansa. ABC-asemilla on esillä kattavasti infoa turvallisesta asioinnista.

Toimipaikkakohtaiset aukioloajat ja palvelutarjonta löytyvät osoitteesta www.abcasemat.fi.

Hyvää aurinkoista ja turvallista kesää – tervetuloa Osuuskauppa Arinan ABC-asemille!