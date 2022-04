Osuuskauppa Arinan ABC-latausverkosto laajenee vuoden 2022 aikana – Uusia asemia 17 kappaletta eri puolille Pohjois-Suomea

Uusia ABC-latausasemia avataan Prisma-, S-market-, Sale- ja ABC-asemien yhteyteen. Suunnitelmissa on avata ABC-latausasemia Oulun alueelle, Kemiin, Tornioon, Rovaniemelle, Raaheen, Pattijoelle, Pyhäjoelle, Pyhännälle, Pulkkilaan, Muhokselle, Tyrnävälle, Liminkaan, Tupokselle ja Inariin.

– Peruslatauspisteiden lisäksi ABC-latausasemille avataan asiakkaiden toiveiden mukaisesti useita teho- ja suurteholatauspisteitä, joilla auton voi ladata nopeasti myös lyhyemmän asioinnin yhteydessä. S-ryhmällä on jo nyt Suomen suurin teholatauspisteiden verkosto, ja Osuuskauppa Arina on mukana kasvattamassa sitä entisestään, Arinan ABC-toimialan myynti- ja kehityspäällikkö Olli-Pekka Pohjanen kertoo.

Osuuskauppa Arinan ensimmäiset ABC-latausasemat avattiin syksyn 2021 aikana. Tällä hetkellä niitä on yhteensä 2 kappaletta. Asemilla on peruslatauspisteitä (teho max. 22 kW) yhteensä 8 ja teholatauspisteitä (teho max. 100 kW) 8 kappaletta.

Valtakunnallisesti ABC-latausverkosto on laajentunut jo useamman alueosuuskaupan alueelle. Kasvu jatkuu voimakkaana vuoden 2022 aikana, kun S-ryhmän toimipaikkojen yhteyteen avataan arviolta yli 100 uutta latausasemaa. S-ryhmän tavoitteena on rakentaa noin tuhannen latausaseman verkosto vuoden 2025 alkuun mennessä.

Sähköä uusituvista lähteistä

Osuuskauppa Arinan ja koko S-ryhmän tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Esimerkiksi jo nyt kaikki S-ryhmässä käytettävä sähkö on uusiutuvista lähteistä.

– Näin ollen myös ABC-latauksen sähkö on sataprosenttisesti uusiutuvista lähteistä, tuulivoimalla tuotettua. Laajentamalla latausverkostoa tarjoamme asiakkaillemme lisää mahdollisuuksia siirtyä kohti ilmastofiksumpaa liikennettä, Pohjanen toteaa.

ABC-latauksen lisäksi ABC-ketjun tavoitteena on etsiä muitakin kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä nyt ja tulevaisuudessa. Osana tätä kehitystyötä ABC-ketjussa tuotiin myyntiin muun muassa täysin uusiutuva Nero Diesel alkukesästä 2021.

Asiakkailta kiitosta hinnoittelumallista

ABC-latauksen asiakkaat ovat olleet erityisen tyytyväisiä ABC-latauksen hinnoittelumalliin. Hinnoittelu on käyttäjien toiveiden mukaisesti kilowattituntiperusteinen sekä perus- että teho- ja suurteholatauksessa eli asiakas maksaa ladatusta sähköstä.

ABC-latauksen koko asiointi tapahtuu ABC-mobiili-sovelluksen avulla.

ABC-latausasemia on tällä hetkellä valtakunnallisesti yhteensä 75 kappaletta, ja niissä on latauspisteitä yli 500 autolle. Peruslatauspisteitä (teho max. 22 kW) on yhteensä 298, teholatauspisteitä (teho max. 100 kW) 155 ja suurteholatauspisteitä (teho max. 150 kW) 65 kappaletta. Ensimmäinen ABC-latausasema avattiin 27.4.2021 Prisma Itäkeskuksen yhteyteen Helsinkiin.

Lisätietoa ABC-latauksesta ja verkoston ajantasainen tilanne on kerrottu ABC-mobiilissa tai osoitteessa https://www.abcasemat.fi/fi/abc-lataus/sahkoauton-lataus

* Teholatauspisteestä käytetään yleisesti myös termiä pikalatauspiste.