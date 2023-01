Osuuskauppa Arinan kesätyöhaku 2023 on käynnissä

Kesätyöpaikkoja tarjolla ympäri Pohjois-Suomea

Arina tarjoaa kesätyöpaikkoja esimerkiksi Prismoista, S-marketeista, Saleista ja ABC-liikennemyymälöistä sekä ravintoloista, kahviloista ja hotelleista. Lisäksi Sokos-tavaratalot, Emotionit, Tälläämöt sekä S-Pankki ja Omistajapalvelupisteet etsivät kesäsesonkiin reippaita kesätyöntekijöitä.

– Osa Arinan kesätyöpaikoista on tarkoitettu nuorten ensimmäisiksi työpaikoiksi 2–3 viikon työharjoittelujaksolla. Pidemmät, koko kesän kestävät työsuhteet taas on tarkoitettu ammattilaistemme sijaistamiseen sekä kaupallisen sesongin varmistamiseen. Olemme pääyhteistyökumppanina Vastuullinen työpaikka -kampanjassa ja sitoudumme muun muassa suunnittelemaan ja toteuttamaan hyvän perehdytyksen, jonka avulla nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy, kertoo rekrytointiasiantuntija Aino Saksio.

– Meillä työskentelee yli 3000 osaajaa. Työntekijöidemme tyytyväisyys on meille erityisen tärkeää ja haluamme toteuttaa kehittävää johtamista myös kesätyöntekijöille, Saksio lisää.

Perehdytykseen panostetaan

Pohjois-Suomen suurimpana yksityisenä työnantajana Osuuskauppa Arina kantaa isoa vastuuta nuorista yhteiskunnallisesti.

– Osuuskauppa on turvallinen ja vastuullinen paikka aloittaa työura. Panostamme työntekijöiden perehdytykseen ja olemmekin saaneet siitä paljon positiivista palautetta. Laadukkaan alkuperehdytyksen jälkeen työntekijä tekee verkkokoulutuksia, jonka jälkeen hänet perehdytetään toimipaikassa käytännön asioihin. Tutkimusten mukaan perehdytyksemme taso on reilusti yli Suomen normin, toteaa henkilöstöjohtaja Minna Salonen.

– Haluamme, että nuoret saavat parhaan mahdollisen kokemuksen työelämästä ja pääsevät tekemään töitä monipuolisesti yhdessä ammattitaitoisten työkavereiden kanssa. Tänä päivänä työnantajaa valittaessa nuorille merkitsee palkan lisäksi myös mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, työnantajan vastuullisuus ja eettisyys sekä työn merkityksellisyys. Osuustoiminta, sen arvopohja ja Arinan tapauksessa myös sen merkitys Pohjois-Suomen elinvoimaisuudelle puhuttelee nuoria ja luo merkityksellisyyttä työhön, Salonen summaa.

Kesätöistä työuralle

Usea arinalainen on aloittanut työuransa kesätöistä osuuskaupasta ja onnistuneet kokemukset kantavat pitkälle. Vuosittain noin kolmasosalle kesätyöntekijöistä tarjoutuu syksyllä mahdollisuus jatkaa pysyvästi Arinan työntekijänä. Joustavat työsuhteemme tarjoavat nuorelle mahdollisuuden työskentelyyn esimerkiksi opintojen ohella.

– Olen ollut kesätöissä Arinalla jo useampana kesänä. Aiemmin S-marketissa ja Prismassa kesä-ässänä ja viime kesänä pääsin töihin Oulun Sokokselle. Minusta on ollut hienoa nähdä erilaisia työtehtäviä ja saada kokemusta sekä market- että erikoistavarakaupasta. Jokaisessa työtehtävässä minut on perehdytetty hyvin ja työkavereilta on aina voinut kysyä apua tarvittaessa. Olen kokenut Arinan luotettavaksi ja joustavaksi työnantajaksi, ja esihenkilöni ovat aina huolehtineet hyvin meistä kesätyöntekijöistä. Oli mahtavaa, että kesän jälkeen minulle tarjottiin mahdollisuutta jatkaa töitä Sokoksella opintojen ohessa. Meillä on ihana työporukka ja mielekäs työ, niin oli helppo vastata kyllä, sanoo Oulun Sokoksella myyjänä toimiva Mila Mattila.

Yli 18-vuotias kesätyöntekijä saa S-ryhmän yli 1900 toimipaikasta bonuksen lisäksi ostoetua tuotteesta riippuen jopa 3–25 prosenttia. Kaupassa käynti ja ravintolassa syöminen on siis ässäläisille kesätyöntekijälle aina halvempaa.

Kesätyöhakemuksia otetaan vastaan osoitteessa arina.fi/kesätyöt ja samasta paikasta löytyy myös vastauksia kesätyöntekijöitä kiinnostaviin asioihin, kuten työtehtäviin sekä arinalaisten uratarinoita.

Arinan kesätyöhaku päättyy18 vuotta täyttäneiden osalta 5.2.2023. Osa valinnoista tehdään jo hakuaikana ja kaikki valinnat pyritään tekemään maaliskuun loppuun mennessä. Osuuskauppa Arina työllistää myös alle 18-vuotiaita kesä-ässiä palkallisen 2-3 viikon työharjoittelun tai kesäsetelin avulla. Kesä-ässä haku on käynnissä 31.3.2023 asti. Yhdellä hakemuksella voi hakea useaan toimipaikkaan ja työtehtävään.

Kesä ihan äSSänä -tapahtumat

Arina järjestää kolme ”Kesä ihan äSSänä” -pop up tapahtumaa, joissa paikalla olevat arinalaiset asiantuntijat kertovat kesätöistä Arinalla.