Osuuskauppa Arinan ravintolat ja hotellit tyhjensivät palkintopöydän S-ryhmän Mara-päivillä

S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus palkitsi Sokos Hotellien sekä valtakunnallisten ravintolaketjujen parhaat päälliköt ja toimipaikat Tampereella, Solo Sokos Hotel Tornissa 5.4.2019 pidetyssä palkitsemisjuhlassa.

”Olemme tehneet Arinan matkailu- ja ravitsemistoimialalla pitkäjänteistä työtä asiakaskohtaamisen johtamisessa ja henkilökunnan kehittämisessä. Tämä työ kantaa nyt hedelmää ja olen erittäin ylpeä palkittujen toimipaikkojen henkilökunnan ja esimiesten saavutuksista. Tästä on hienoa jatkaa töitä huipputiimien kanssa palvellen jatkossakin asiakkaita Pohjois-Suomessa Arinan toimialueella.” iloitsee toimialajohtaja Ulla Peltoniemi Osuuskauppa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupasta.

”Vuoden S-Chef” Oulun Amarilloon ja ”Vuoden Revenue Manager” Arinan Sokos Hotelleille

”Parhaiden onnistujien palkitseminen on tärkeä tapa vahvistaa hyvää palvelu- ja johtamiskulttuuria sekä sitouttaa henkilökuntaa. Juhlistamalla hyviä suorituksia haluamme kiittää onnistumisista ja tarjota voittajille heidän ansaitsemansa hetken valokeilassa”, toteaa kehitysjohtaja Peter Jung SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta.

Vuoden S-Chefinä palkittiin Oulun Amarillon keittiömestari Jarno Ypyä. Palkinnon perusteluissa mainittiin mm. Ypyän esimiesominaisuudet, joissa häntä kuvattiin lempeäksi, mutta aikaansaavaksi, todelliseksi ihmisten johtajaksi. Lisäksi Ypyä on innostuva, kehittävä sekä eteenpäin katsova keittiömestari. Hänellä on ollut aktiivinen rooli myös ketjun ruokatuotekehityksessä ja ymmärtää koko konseptin laaja-alaisesti. Tästä syystä Ypyää ja hänen osaavaa ja valmentavaa otetta johtamiseen on käytetty isossa roolissa uusittavien toimipaikkojen avausvalmennuksissa. Vaikka hän on mestari keittiössä, niin Oulun Amarillon keittiömestarista on tullut myös some-ilmiö, sillä Ypyän ”The Jape & Amarillo Cheftainers”-YouTube show on saanut vankan seuraajakunnan.

Myös ”Vuoden Revenue Manager”-palkinto lähti tänä vuonna Ouluun Hanna Limingojan mukana. Limingoja on ollut suuressa roolissa kasvattamassa majoitustoiminnan kannattavuutta revenue management toiminnalla toimien jatkuvassa vuorovaikutuksessa myynnin, markkinoinnin, myyntipalvelun sekä hotellien operatiivisen väen kanssa. Perusteluissa mainittiin myös mm. Limingojan panos koko S-ryhmän revenue management kehitykseen sekä hänen onnistumisensa peräti kolmella eri markkinalla, joissa oman haasteensa luovat mm. suuret sesonkikohtaiset muutokset kysynnässä. Hanna Limingoja nimettiin perusteluissa myös malliesimerkiksi revenue managerista, jonka päätökset perustuvat dataan ja joiden eri vaihtoehdot simuloidaan huolellisesti.

”Vuoden suositelluin”- ja kolme ”Vuoden paras ravintola”-palkintoa Pohjois-Suomeen

Osuuskauppa Arinan ravintolat saivat tänä vuonna useita ykköspalkintoja. ”Vuoden Rosso”- ja ”Vuoden Amarillo”-palkinnot lähtivät Arinalaisten mukana Rovaniemelle ja ”Vuoden Grill it!”-palkinto Ouluun. Lisäksi Oulun Bacaro Doppio lunasti ”Vuoden suositelluin ravintola”-palkinnon.

Parhaan ravintolan tittelin saa, kun ravintolan myynti ja kannattavuus on erinomaisella kasvu-uralla sekä tulos, työtyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys erinomaisia. Menestyksen takana on yleensä omalla toiminnallaan hyvää esimerkkiä antanut esimies tai esimiehet, jotka saavat tiimin puhaltamaan yhteen hiileen.

”S-ryhmän valtakunnalliset ravintolat ovat uudistuneet viime vuosina voimakkaasti niin miljöiden, tuotteiden kuin palvelumallien osalta. Asiakkaamme ovat ottaneet nämä uudistukset ilolla vastaan”, kertoo SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja Juha Lindholm. ”Olemme panostaneet erityisesti esimiestyöskentelyyn, jonka kehittymisen myötä henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut huomattavasti. Tämä näkyy positiivisesti niin asiakastyytyväisyydessä kuin tuottavuudessa.”

”Vuoden paras Sokos Hotelli” palkittiin kolmessa kategoriassa

Vuoden paras Sokos Hotelli 2018 on Break Sokos Hotel Levi. Ketjun pohjoisin hotelli on osoittanut esimerkillisyyttä niin tärkeimpien tunnuslukujen kehityksessä kuin ihmisten että brändin johtamisessa. Tunturien kupeessa sijaitseva hotelli saa asiakkailtaan poikkeuksellisen paljon positiivista palautetta. Break Sokos Hotel Levin myynnin kehitystä on auttanut myös koko Lapin matkailun noste sekä hotellin aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa.

”Vuoden paras Sokos Hotelli”-palkinnon lisäksi Break Sokos Hotel Levi nappasi myös oman ketjunsa ”Paras asiakastyytyväisyys” ja ”Mystery Shopper”-palkinnot. Nämä palkinnot jaetaan asiakkaiden antamien palautteiden ja arviointien perusteella.