Osuuskauppa Arinan ravintolat palvelevat hallituksen esitystä noudattaen

Osuuskauppa Arina toimii Suomen hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaisesti sopeuttaen ravintoloidensa, kahviloidensa ja myös hotelliensa toiminnan perjantaista 27.3.2020 alkaen. Hallitus esittää ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sisällä syömisen kieltämistä asiakkailta mahdollisimman pian koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Ruokahuoltoon liittyvä take away -toiminta on sallittua.

Suurin osa Osuuskauppa Arinan ravintoloista ja kahviloista sulkee ovensa toistaiseksi. Oulussa Limingantullin ja Linnanmaan Prisman sekä Rovaniemellä Prisman yhteydessä toimivan Ravintolamaailman Pizza&Buffa -ravintola ja Hesburger sekä Oulussa Kastellin Hesburger palvelevat poikkeusoloissa take away -tuotteilla. Poikkeusaukioloajat löytyvät osoitteesta raflaamo.fi. Osuuskauppa Arinan hotellit Original Sokos Hotel Arina Oulussa, Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemellä ja Break Sokos Hotel Levillä sulkevat ovensa toistaiseksi 1.4.2020. Osuuskauppa Arinan hotellien, ravintoloiden ja kahviloiden toiminnan sopeuttaminen vaikuttaa henkilöstötarpeisiin. Tämän johdosta osa työntekijöistä siirtyy väliaikaisesti töihin Arinan marketkauppaan turvaamaan Pohjois-Suomen ruokahuoltoa. − Haluamme toimia vastuullisesti, turvaten sekä asiakkaidemme että henkilökuntamme terveyden ja turvallisuuden parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme seuranneet tilannetta koko ajan tarkalla korvalla ja päädyimme sulkemaan osan ravintoloista jo alkuviikosta. Tulevien päivien aika suljemme väliaikaisesti, Pizza&Buffa ja Hesburger -ravintoloita lukuun ottamatta, kaikki ravintolamme ja hotellimme, toteaa matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi. − Arinalaisia tarvitaan nyt aiempaa enemmän turvaamaan marketkaupan toimintoja ja olen ylpeä siitä ennakkoluulottomuudesta, jolla ravintoloidemme, kahviloidemme ja hotelliemme työntekijät ovat lähteneet opettelemaan uusia työtehtäviä, Peltoniemi jatkaa. Ravintolamaailma Limingantullin Pizza&Buffa-ravintola ja Hesburger liittyvät 1.4. lähtien Foodoran kuljetuspalveluun. Kuljetusalue löytyy osoitteesta foodora.fi. Ravintolamaailma Limingantullin, Linnanmaan ja Rovaniemen Pizza&Buffa-ravintoloiden ja Hesburgereiden sekä Kastellin Hesburgereiden lisäksi asiakkaita palvellaan take-away -annoksilla Tuiran Hesburgerilla ja Arinan ABC-asemilla. ABC-mobiilin ruoan ennakkotilaus on käytössä Arinan ABC Koillisportissa Pudasjärvellä, ABC Pulkkilassa, ABC Tupoksella ja ABC Vaalanportissa.

