Osuuskauppa Arinan työntekijöille vuoden alusta lähtien keskimäärin 6 % taulukkopalkkaa kovempi tuntipalkka

– Osuuskauppa Arinan henkilökunnalla on ratkaiseva rooli siinä, miten osuuskauppa menestyy, kykenee kehittämään palveluja ja jakamaan hyötyjä omistajilleen. Halusimme kannustaa arinalaisia tavoitteelliseen toimintaan ja toiminnan edelleen kehittämiseen korottamalla palkkioiden maksimimäärää sekä tuomalla palkitseminen lähemmäs tehtyä työtä ja arkea, kertoo Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Jopa 1,25 euroa enemmän tunnilta

Osuuskauppa Arinan osuustoiminnallinen tulos nousi vuonna 2019 ennätystasolle, minkä johdosta osuuskauppa päätti uudistaa palkkiojärjestelmänsä. Vuoden 2020 alusta lähtien arinalaisille on maksettu tulospalkkioita kuukausittain.

Osuuskauppa Arina palkitsi aiemmin koko henkilöstöä tulospalkkioilla kerran vuodessa. Osuuskaupan kannattavuuden kehityttyä useana peräkkäisenä vuonna päätettiin kehityksestä palkita onnistumisesta arinalaisia pitkin vuotta ja aiempaa enemmän. Uusi vuoden alusta käyttöön otettu palkkiojärjestelmä palkitsee henkilöstöä kuukausittain jopa 1 € tulospalkkiolla työtuntia kohden (maksimissaan 1750 € / vuosi) ja lisäksi vuositavoitteen onnistumisesta voidaan palkita jopa 500 eurolla (0,25 € / tehty työtunti).

Kannustaa ja palkitsee

Uusi palkkiomalli on otettu vastaan erittäin positiivisesti.

– Minusta tämä on todella paljon parempi. Tuntuu, että nykyinen on myös kannustavampi, kun yhdessä tehdään töitä tavoitteiden eteen ja saadaan palkkio joka kuukausi, eikä tarvitse odottaa vuoden loppuun, että minkäköhän verran sieltä tulee, sanoo Ivalon S-marketissa myyjänä työskentelevä Janita Lehtovirta.

– Tulospalkkaus on mennyt hyvään suuntaan ja on parempi nyt kun palkkio tulee tiheämpään tahtiin niin henkilökunnalle konkretisoituu helpommin se, että sitä lisätienestiä voi ansaita. Myöskin palkkion nousu 500 eurolla on todella hyvä kannustin, koska se on jo erittäin tuntuva lisä tiimin onnistuessa, lisää Oulun Amarillon vuoropäällikkö Pauli Istermaa.

– Uusi palkkiomalli on otettu upeasti vastaan. Vaikka kevättalvella iskenyt koronapandemia sulki väliaikaisesti osan toimipaikoistamme, on jokaisesta tehdystä työtunnista saatu palkita arinalaisia keskimäärin 6 % työehtosopimuksen mukaista palkkaa kovemmalla tuntipalkalla. 6 %:in tuntipalkan lisä on varsin merkittävä lisä ansioihin, jos sitä vertaa esim. kaupan alan työehtosopimuksen korotuksiin, jotka ovat vuoden 2020 osalta 2 % ja 2021 vuodelta 1,3 %, toteaa Arinan henkilöstöjohtaja Minna Salonen.

– Haluamme tehdä konkreettisia tekoja palvelualan työntekijöiden toimeentulon varmistamiseksi ja vastakin palkita arinalaisia heidän arvokkaasta työpanoksestaan ja onnistumisistaan, Salonen lisää.

Hyvinvoinnista huolehtimista

Palkanlisän ohella osuuskauppa huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista kehittämällä osaamista, tukemalla liikuntaa ja hyvinvointia sekä tarjoamalla tavanomaista laajemmat työterveyshuollon palvelut ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Viime vuonna käyttöön otetut Mehiläisen Digiklinikka ja Huolikulma chat-palvelu ovat osoittautuneet tarpeelliseksi lisäksi työterveyshuollon palvelutarjontaan erityisesti korona-aikana. Huolikulma tarjoaa matalan kynnyksen tukea elämäntilanteissa, joissa työntekijä tarvitsee apua mielenterveyttä kuormittavien asioiden käsittelyyn.

– Koronapandemia on tuonut mukanaan uusia haasteita. Erityisesti tässä tilanteessa on tärkeää huolehtia arinalaisten fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä. Uudet palvelut, kuten Huolikulma ovat osoittautuneet tärkeiksi avuiksi tukemaan arinalaisten jaksamista kiireen keskellä, Salonen täydentää.