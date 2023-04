Osuuskauppa Arinan vuoden 2022 parhaat työryhmät ja päälliköt palkittiin Levillä – Tiina Uusikartanolle Arinan vuoden päällikön Askelmerkkejä-kiertopalkinto

Arinan lähijohtamisen fokuksessa ihminen

– Arinalaisten osaavasta ja sitoutuneesta porukasta nostettiin tänä vuonna esiin työryhmiä ja esihenkilöitä, joiden toiminnassa korostuu aito välittäminen ja vastuu asiakkaasta ja ihmisestä. Palkitsemiskriteereissä painottuivat esihenkilön kyky uudistaa omaa arkijohtamistaan ja itsensä johtamisen taidot sekä työryhmien aito asiakaskeskeisyys. Palkittujen esihenkilöiden onnistuminen ei ole sattumaa, vaan heillä on kyky, halu ja motivaatio vastata parhaalla mahdollisella tavalla tämän päivän johtamisvaateisiin, Osuuskauppa Arinan henkilöstöjohtaja Minna Salonen kertoo.

Arinan päivitetty strategia uudisti palkintokategoriat ja kiertopalkinnon

– ­Päivitimme Arinan strategian tuleville vuosille. Strategiassa tarkastelemme tekemisiä ja onnistumisia asiakaskeskeisyyden, lähijohtamisen, toimeenpano- ja suorituskyvyn sekä vaikuttavan viestinnän näkökulmista. Näiden pohjalta palkitsimme ensimmäistä kertaa myös vuoden parhaat onnistujat, Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola taustoittaa.

Arinan Vuoden päällikölle luovutettiin ensimmäistä kertaa uusi Askelmerkkejä-kiertopalkinto. Teoksen on ideoinut ja suunnitellut oululainen taiteilija Susanna Sivonen ja teos on valmistettu yhdessä oululaisen Nikama Designin Teemu Partasen kanssa.

– Teos muodostaa joka suuntaan avautuvan timantin, joka sisältää kirjekuoren, avaimen, sydämen, siiven, puhekuplan ja korkokengän. Symbolit ja asetelma visualisoivat viestintätaitoja, empatiaa, välittämistä, ratkaisukeskeisyyttä, edelläkävijyyttä, tukea, viisautta ja eteenpäin vievää voimaa, Susanna Sivonen kuvaa ruostumattomasta teräksestä valmistettua tilausteosta.

Arinan vuoden työryhmien ja päälliköiden valinnoista päättää osuuskaupan johtoryhmä keskijohdon esityksistä.

Palkitut työryhmät vuodelta 2022:

Tälläämö Kemi, Kemi

”Kemin Tälläämössä asiakas on aina ykkönen! Tiimi on onnistunut upeasti luomaan asiakkailleen tervetulleen olon kampaamoon ja asiakastyytyväisyys onkin valtakunnallisesti parturi-kampaamoiden top 5:ssa! Tälläämössä tehdään huikeaa yhteistyötä Emotion Kemin tiimin kanssa palvellen asiakkaita ristiin myös Emotionin puolella!”

Sale Rantavitikka, Rovaniemi

”Rantsun porukka palvelee Lapin Yliopiston kainalossa erittäin isoa asiakasmäärää, mistä huolimatta toteuttaa asiakasystävällistä palvelua ja onnistuu loistavasti valtakunnallisissa laadullisissa mittareissa. Myynti käy ja vain seinät tuntuvat olevan kasvun esteenä.”

Rosso Zeppelin, Kempele ja Rosso Oulu, Oulu

”Kempeleen Rossossa asiakkaiden suositteluhalukkuus (NPS) oli valtakunnallisesti Rosso-ketjun paras ja Oulun Rossossa ketjun neljänneksi paras. Molempien Rossojen menestyksen takana on sitoutunut, välitön ja sydämellisesti palveleva henkilökunta.”

Palkitut päälliköt vuodelta 2022:

Vuoden tulokas: Henna Seppänen, palvelupäällikkö, Prisma Tornio kassa/info

”Henna tunnetaan ratkaisukeskeisenä, rehellisenä, avoimena ja valmentavana esihenkilönä. Hän ymmärtää vastuunjaon tärkeyden ja kannustaa työryhmäänsä ratkaisemaan asioita arjessa asiakkaan eduksi. Hennalla on kyky kohdata ja ottaa ihmiset arvostaen huomioon sekä kyky johtaa heitä yksilöinä ja työryhmänä. Henna kiinnittää vastuualueensa lisäksi huomiota myymälän kokonaisuuteen ja on erinomainen yhteystyössä kollegojen kanssa.”

Vuoden kasvattaja: Marko Rautio, marketpäällikkö, S-market Puolivälinkangas Oulu

”Marko syttyy saadessaan kasvattaa ja perehdyttää uusia arinalaisia kaupan arjen saloihin. Marko tunnistaa potentiaalin ja rohkaisee hakemaan Arinaan töihin. Markon perehdytyksen ovat läpikäyneet lukuiset uransa alussa olevat tulevaisuuden vastuumyyjät ja päälliköt. Perehdyttäjän rooli on Markolle kunniatehtävä, johon hän suhtautuu isolla sydämellä onnistumisen edellytyksiä yhdessä rakentaen.”

Vuoden päälliköt / Asiakaskeskeinen kulttuuri ja kaupallisuudessa onnistuminen: Hanna Alajärvi, myyntipäällikkö Tälläämö Kemi ja Juho Loukusa, talouspäällikkö Osuuskauppa Arina.

”Hannan johtamisessa asiakas on vahvasti läsnä ja asiakastyytyväisyys onkin toimialan parhaimmistoa valtakunnallisesti. Hanna rakentaa tiimin luottamusta aidon välittämisen kautta. Myynnin johtaminen on tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Hannan kasvutarina esihenkilönä on inspiroiva. Tiimissä on vuosien varrella kohdattu haasteita, jotka on selätetty ja tulokset näkyvät.”

”Juho on Arinan talouden kokenut, luotettava ammattilainen. Juhon ymmärrys liiketoiminnan lainalaisuuksista on tehnyt hänestä tärkeän kumppanin. Hän sparraa ja kirittää liiketoimintaa onnistumaan positiivisella ja kehittävällä otteellaan. Juhon avulias, asiakaskeskeinen ja ihmisläheinen tapa toimia edustaa strategian mukaista toimintakulttuuria.”

Vuoden päälliköt / Esihenkilötyö ja lähijohtaminen:Piia Härkönen, marketpäällikkö S-market Talvitie Rovaniemi ja Tiina Uusikartano, hotellipäällikkö Original Sokos Hotel Arina Oulu



”Piia oli edellisen yksikön peräänantamaton toimeenpanija ja nyt uuden S-marketin veturi. Piia on positiivinen ja kannustava haastaja. Piia on työryhmän rakastama vetäjä, joka johtaa joukkoja edestä, mutta antaa tilaa ja vastuuta myös henkilöstölle. Piian toimeenpanokyky on huikaiseva. Arjen hallinta syntyy, kun tehtäviä ei jätetä viime tinkana, vaan tehdään heti alta pois.”

”Tiina on taitava valmentava johtaja, joka huolehtii yksilöiden kehittymisestä hyvällä fiiliksellä. Hän on osuuskaupan kärkeä työtyytyväisyydessä vuodesta toiseen. Työyhteisön ilmapiiri näkyy asiakkaille rentona palveluna ja odotukset ylittävinä tekoina. Vieraiden kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen onnistuminen on sydämen asia. Asiakastyytyväisyystulokset loikkasivat huimasti, ollen ketjun parhaimmistoa. Tuloksellisesti vuosi oli myös erinomainen.”

Tiina Uusikartano sai lisäksi Arinan vuoden päällikölle luovutetun Askelmerkkejä-kiertopalkinnon.

Vuoden päälliköt / Toimeenpano- ja suorituskyvyn varmistaminen: Mika Hand, myymäläpäällikkö Sale Rantavitikka Rovaniemi ja Jonna Tervo, ravintolapäällikkö Rosso Oulu ja Rosso Kempele

”Mika toteuttaa tiiminsä kanssa esimerkillisesti ketjukonseptia. Parhaat toimintatavat perehdytetään koko työtyhmälle ja arkea kehitetään tärkeimpien mittareiden osalta systemaattisesti. Mika tiimeineen on pienmyymälä-kokoluokan mittareissa valtakunnan parhaimmistoa ja Arinan paras. Onnistuminen näkyy päivittäin arjen sujuvuudessa, myymälän kunnossa ja asiakaskokemuksessa.”

”Jonna on energinen, aktiivinen, aloitteellinen ja aikaansaava esihenkilö, joka on kehittynyt huimasti. Jonna on läsnä, rehellinen ja oikeudenmukainen, tukien tiimiläisten lisäksi myös kollegoita. Työtyytyväisyys on toimialan kärkeä ja asiakastyytyväisyys on kaikki kaikessa, nousten Jonnan johdolla ketjun kärkeen. Jonna muistaa työn ohella huolehtia omasta hyvinvoinnista.”

Vuoden päälliköt / Vaikuttava viestintä ja aito dialogi: Marika Lappalainen, myyntipäällikkö Prisma Limingantulli koti ja pukeutuminen ja Annukka Wallius-Heikkinen, ketjupäällikkö Tälläämö-ketju

”Marikalle on sisäsyntyistä huomioida ihminen asioiden taustalla. Marikan osaaminen ja asenne on aina eteenpäin katsova. Hänellä on poikkeuksellinen taito saada tiimi mukaan, huomaamaan mahdollisuudet ja asioiden positiiviset puolet. Marikan tiellä ei ole esteitä - vain mahdollisuuksia, jotka käännetään yhdessä voitoiksi. Marikan tiimissä jokainen saa loistaa.”

”Annukan johtajuudessa on yhdistelmä innokkuutta ja paloa tekemiseen sekä rohkeutta puhua asioista oikeilla nimillä. Annukka saa helposti muutkin innostumaan. Hän tarinallistaa tavoitteet ja merkitykset tiimiläisten arjessa. Annukka on ilmiömäinen onnistumisten hehkuttaja. Annukka on taitava viestijä myös muutoksen johtamisessa, hyödyntäen vaikuttavasti miksi-viestintää”.

Vuoden ryhmäpäällikkö: Terhi Juusela, ryhmäpäällikkö Osuuskauppa Arina



”Ryhmäpäällikön tehtävässä strategian jalkauttaminen on pääosassa, ihmisten kautta ja avulla. Terhillä on ryhmäpäällikkönä kehittymistä ja kehittämistä edellyttävää avoimuutta ja rehellisyyttä sekä pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta, tarkkuutta ja analyyttisyyttä. Terhin rauhallisuus ja selkeys vuorovaikutustilanteissa mahdollistaa rakentavan ja tavoitteellisen lopputuloksen.”