Osuuskauppa Hämeenmaalla vahva asiakasomistajuuden vuosi 2022: Bonuksia maksettiin ennätykselliset 33,7 miljoonaa euroa

Ennätykselliset Bonukset asiakasomistajille

Osuuskauppa Hämeenmaalla oli joulukuun 2022 lopussa 169 884 asiakasomistajaa (+1664 edellisvuoteen verrattuna) ja asiakasomistajien talouspeitto Hämeenmaan alueella nousi, ja oli hienot 84,5 prosenttia. Bonuksia Hämeenmaan asiakasomistajille maksettiin vuonna 2022 ennätysmäärä, yhteensä 33,7 miljoonaa euroa (2021: 31,6 milj. euroa). Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta liiketoiminnassa kiertävä raha hyödyttääkin Hämeenmaan asiakasomistajia ja varmistaa alueellisen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden. Toiminnan tuotto investoidaan asiakasomistajien eduksi kehittämällä palveluja, uusimalla toimipaikkoja ja maksamalla asiakasomistajille Bonuksia.

- Osuuskaupan ydintehtävä on varmistaa asiakasomistajilleen hyvät palvelut ja edulliset hinnat päivästä toiseen. Alueelle tehtävät investoinnit tuovat elinvoimaa ja lisäävät vetovoimaa. Toimimme myös alueemme elävöittäjänä tukemalla esimerkiksi nuorten harrastustoimintaa, Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto sanoo.

Vuonna 2022 keskimäärin 23 033 Hämeenmaan asiakasomistajataloutta saavutti joka kuukausi täyden 5 prosentin Bonustason – osuus on viime vuosina kasvanut merkittävästi, sillä vuonna 2021 vastaava luku oli 19 937. 5% Bonustason saavuttaa 900 euron kuukausiostoilla.

Kiitos Hämeenmaan henkilöstölle

Hämeenmaa jakaa henkilöstölleen vuodesta 2022 ylimääräisen tulospalkkion, jonka suuruus on kokoaikaiselle työntekijälle jopa 1000 euroa. Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan normaalin tulospalkkion lisäksi, jonka piiriin koko Hämeenmaan henkilöstö kuuluu. Normaali tulospalkkio on kokoaikaiselle työntekijälle suuruudeltaan maksimissaan noin 1400 euroa. Näin ollen hämeenmaalaiset voivat saada jopa 2400 euroa tulospalkkion vuodesta 2022.

- Henkilöstöllämme on keskeinen rooli menestyksessämme. He ovat etulinjassa varmistamassa hyvän asiakaskokemuksen ja huolehtivat siitä, että hommat arjessa rullaavat haastavinakin aikoina. Sen vuoksi tuntuu erityisen hyvältä voida palkita heitä hyvästä työstä näinä erikoisina aikoina, joita olemme viime vuodet eläneet, Vormisto sanoo.

Myyntiä inflaation siivittämänä

Osuuskauppa Hämeenmaan myynti oli viime vuonna 1362 miljoonaa euroa (2021: 1287 milj. euroa) ja tulos 42,5 miljoonaa euroa (2021: 38,1 milj. euroa). Tuloksen kasvua selittää valtaosin korona-ajasta vihdoin toden teolla palautumaan päässyt matkailu- ja ravitsemiskauppa: toimialan myynti Hämeenmaalla kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes 43 prosenttia.

Inflaatio sekä elintarvikkeiden hintojen nousu kurittivat marketkauppaa - ruoan kuluttajahinnat nousivat Suomessa vuonna 2022 keskimäärin 7,1 prosenttia. Marketkaupassa tuotteiden ostohintoja ei ole viety täysimääräisenä niiden myyntihintoihin, joka näkyy laskevana tuloksena. Myös majoitus- ja ravintola-alan elpymisellä on osansa: myydyt kilomäärät ruokakaupassa tippuivat edellisvuosista myös siitä syystä, että ihmiset siirtyivät ruokailemaan jälleen aiempaa enemmän ravintoloihin korona-rajoitusten poistuttua.

Liikennekaupassa myynti kasvoi 36 prosenttia. Autokaupan (Nelipyörä Oy) myynti laski 13 prosenttia.

Investointeja energiatehokkuus ja asiakaskokemus edellä

Viime vuonna Kanta-ja Päijät-Hämeeseen tehtiin investointeja yhteensä 52,8 miljoonalla eurolla. Uusina tulokkaina ovensa avasivat S-market Vääksy sekä ABC Carwash Jukola. ABC Riihimäki sekä Emotion Riihimäki uudistettiin ja marketteja uudistettiin laajalla rintamalla ilmeensä, tarjontansa, palveluidensa ja energiatehokkuutensa osalta niin Kanta- kuin Päijät-Hämeessä. Lisäksi Hämeenmaa osti Hollolan Prisman kiinteistön itselleen.

Uutta vuonna 2023

Prisma Holman ravintolamaailma Holma kitchen & café avautuu uuden ilmeen sekä palveluiden kera maaliskuussa. Ravintolamaailma koostuu jatkossa uniikista Holma kitchen & cafésta sekä jo tutuksi tulleesta Hesburgerista. Uudella ravintolalla on myös positiivinen työllistämisvaikutus, sillä sinne on rekrytoitu uutta henkilökuntaa. Myös Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone uudistaa päärakennuksen kylpyhuoneet, jotka parantavat asiakaskokemusta entisestään.

Janakkalan Turengin kauppakeskushanke etenee aikataulussa. Uuden noin 5000 m2 kauppakeskuksen ja uuden S-marketin avajaisia vietetään huhtikuussa 2023.

Lisäksi sähköautojen latauspisteverkosto laajenee entisestään, kun ABC:t Nastola ja Turenki saavat uutena omat latauspisteensä ja ABC:t Heinola, Renkomäki sekä Riihimäki saavat lisää latauspisteitä. ABC-latausverkoston kaikki sähkö on uusiutuvista lähteistä.

Vastuullisuus tekemisen keskiössä

Fiksu energiankäyttö on keskeisessä roolissa Hämeenmaalla. Rakennettavat uudet kiinteistöt suunnitellaan ja vanhat uudistetaan energiatehokkaiksi. Uudistusten yhteydessä muun muassa talotekniikka nykyaikaistetaan ja ilmanvaihto sekä kylmälaitteet uusitaan. Remontin jälkeen on yksittäisen myymälän kokonaisenergiankulutus noin puolet entisestä.

Kiinteistöjen lämpötiloja on Hämeenmaalla optimoitu jo vuosikymmenen ajan fiksun energiankäytön vuoksi. Nyt osana yhteisiä energiansäästötalkoita on tarkasteltu myymäläkohtaisesti lämpötilojen laskumahdollisuuksia yhdellä asteella entisestään - yhden asteen lämpötilanlasku säästää lämmitysenergiaa jopa 5% vuodessa. Lisäksi Hämeenmaan toimipaikoissa on vähennetty valaistusta ja ohjattu kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden ilmamääriä minimiin valtakunnallisten sähkön huippukulutuspiikkien ajaksi.

Osuuskauppa kantaa vastuuta myös kotimaisesta ruokaketjusta ja suosii paikallisten lähituottajien tuotteita valikoimissaan. Vuoden 2022 aikana paikallisten tavarantoimittajien ja tuottajien yhteistyökumppanimäärä on kivunnut jo yli kolmeensataan.

- Nyt käsillä oleva kustannuskriisi on osunut erityisesti alkutuottajiin. Maatalouden tuottajahinnat ovat nousseet voimakkaasti. Elintarvikeketjun yritykset ovat reagoineet poikkeustilanteeseen ja neuvotelleet sopimuksia uusiksi kesken sopimuskauden. Tilanne onkin Tilastokeskuksen tietojen perusteella menossa parempaan suuntaan, Vormisto sanoo.

Hämeenmaa on mukana myös tukemassa oman alueensa maatalous – ja maaseutuyrityksiä valmennuksin yhdessä ProAgrian, S-ryhmän ja LähiTapiolan kanssa. Tulevaisuusvalmennusten kautta Hämeenmaa tukee vahvasti Hämeen alueen ruoantuotannon jatkuvuutta.