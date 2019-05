Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtajasta Olli Vormistosta kauppaneuvos

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt tämän päiväisessä presidentin esittelyssä kauppaneuvoksen nimen ja arvon Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtajalle, kauppatieteiden maisteri Olli Vormistolle (51).

Olli Vormisto on työskennellyt S-ryhmän palveluksessa yhtäjaksoisesti yli 30 vuotta. Hän on työskennellyt sekä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) että kolmen eri alueosuuskaupan palveluksessa.

Liedosta kotoisin oleva Vormisto aloitti työuransa S-ryhmässä Turussa tavaratalo Wiklundin urheiluosaston myyjänä. Merkittävän osan työurastaan Olli Vormisto on toiminut Osuuskauppa Hämeenmaassa, talousjohtajana, toimialajohtajana sekä toimitusjohtajan varamiehenä ennen nimitystään toimitusjohtajaksi. Tämän lisäksi hän on ollut Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtajana vuosina 2012-2014. Vuodesta 2014 Olli Vormisto on toiminut koko S-ryhmän toiseksi suurimman alueosuuskaupan Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Vormiston osallistuminen Osuuskauppa Hämeenmaan strategiatyöhön ja sen kehittämiseen on ollut keskeisessä roolissa Hämeenmaan menestymisen kannalta.

Lukuisia luottamustehtäviä

Tällä hetkellä Olli Vormisto toimii Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK), S-Pankki Oy:n ja Piklas Oy:n hallituksen jäsen, Hämeen Kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja, Lahden Teollisuusseuran hallituksen jäsen sekä Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallintoneuvoston jäsen.