Osuuskauppa Keskimaa välttää lomautukset ravintolasulun aikana – ravintoloiden henkilökunnalle tarjotaan töitä Keskimaan kaupan alan toimipaikoista

Suomen hallituksen päätöksen mukaan Suomessa toteutetaan 8.3. alkava kolmen viikon sulkutila niillä alueilla, jotka ovat koronaviruksen kiihtymis- ja leviämisvaiheessa. Sulkutilan tuomat muutokset koskevat nykytiedon mukaan myös Keskimaan ravintoloita ja liikennemyymälöitä 8.3.–28.3.2021 välisellä ajalla. Osa Keskimaan ravintoloista siirtyy take away -myyntiin ja osa ravintoloista suljetaan kokonaan. Jokaiselle noin 130 keskimaalaiselle ravintola-alan ammattilaiselle, jonka työtä sulkutila koskettaa, on tarjottu töitä Keskimaan kaupan alan toimipaikoista.

Suomen hallituksen asettama sulkutila koronan leviämisen estämiseksi vaikuttaa Keskimaan ravintoloihin 8.3.–28.3 välisenä aikana. Ravintolat Revolution, Green Egg, Hesburger Sokos, Hesburger Seppälä, Trattoria ja Jalo siirtyvät take away -ruoan myyntiin ja niiden asiakastilat suljetaan. Ravintolat Amarillo, VENN, Rosso Kirkkopuisto, Presso Seppälä, Pizza Buffa Seppälä, Frans & Sandra ja Franseska suljetaan kolmen viikon ajaksi kokonaan. Yökerhot Bra ja Freetime ovat olleet suljettuina jo lähes vuoden. Sokos Hotel Paviljonki ja Sokos Hotel Alexandra pysyvät auki, mutta aamiaistarjoilu hoidetaan majoittuville asiakkaille valmiiksi pakattujen take away -aamiaiskassien avulla.

- Vuosi sitten keväällä rakensimme ensimmäisen korona-aallon aikaan take away -ruoan toimintamallin nopeasti, ja sen suosio on jatkanut kasvuaan tasaisesti. Nyt tarjoamme take away -ruokaa laajemmalla palvelukirjolla, toteaa Keskimaan majoitus- ja ravintola-alan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Keskimaan ABC-liikennemyymälöiden ABC-ravintolat Keljossa, Palokassa, Vaajakoskella, Keuruulla, Joutsassa, Viitasaarella ja Hirvaskankaalla varautuvat take away -ruoan myyntiin. ABC-asemilla olevat päivittäistavaramyymälät pysyvät auki.

- Pystymme edelleen tarjoamaan sekä tiellä liikkujille että paikallisille asukkaille market- ja take away -ruokapalveluita turvallisesti sulkuviikkojen ajan. Polttoneste- ja autonpesukauppa jatkuu normaalisti, sanoo Keskimaan liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.

Ravintoloiden aukiolojen ja palveluiden muutokset koskettavat Keskimaalla noin 130 ravintola-alan ammattilaisen työarkea. Jokaiselle heistä on tarjottu mahdollisuutta siirtyä Keskimaan kaupan alan toimipaikkoihin töihin, ja lähes sata työntekijää siirtyy kauppaan väliaikaisesti töihin. Ketään ei lomauteta.

- Me emme halua lisätä kymmenien tuhansien ravintola-alalta jo lomautettujen määrää. Kaikille niille ravintoloidemme työntekijöille, joiden työtä sulkutilan tuomat toimenpiteet koskettavat, on tarjottu töitä Keskimaan kaupan alan toimipaikoista. Ruokakaupoissamme tarvitaan osaajia sulkuviikkojen ajaksi. Kiitos joustavuudesta ja yhteistyöstä kaikille keskimaalaisille kaupan ja ravintola-alan toimipaikoissa, toteaa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

