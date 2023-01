Osuuskunta Närpiön Vihannekselle uusi toimitusjohtaja

Tomas Lindfors on tehnyt uransa elintarviketeollisuudessa, erityisesti virvoitusjuomien parissa. Hänellä on takanaan yli 20 vuoden ura Hartwallilla, jossa hän on työskennellyt muun muassa tuotantojohtajana sekä yhden K Hartwall Invest holding-yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajana. Viimeisimpänä Lindfors on toiminut yrityskonsulttina.

– Epävakaa maailmantilanne edellyttää dynaamista liiketoimintamallia, eli kuluttajaa pitää kuunnella tarkoin ja meidän tehtävämme on pyrkiä vastaamaan muuttuvaan käyttäytymiseen niin nopeasti kuin mahdollista, kertoo Lindfors ajatuksistaan uudessa pestissä aloittaessaan.

Perehtymisen Närpiön Vihanneksen toimintaan ja toimitusjohtajan tehtäviin Lindfors aloittaa kevään aikana nykyisen toimitusjohtajan ohjauksessa. Varsinaisen työnsä toimitusjohtajana Lindfors aloittaa 1.5.2023.

– Olen erittäin tyytyväinen, että voin pikkuhiljaa jättää toimitusjohtajan vastuita Tomakselle. Hän pääsee jatkamaan toimintamme kehittämistä yhdessä henkilökuntamme, viljelijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Koskaan ei tule valmista, kuten entinen hallituksemme puheenjohtaja sanoisi. Niin sen on oltavakin: katseen on oltava eteenpäin, innokkaana kohti uusia mahdollisuuksia, Stefan Skullbacka linjaa.

Stefan Skullbackan lähes 11 vuoden toimitusjohtajakauden aikana Osuuskunta Närpiön Vihanneksesta on kehittynyt moderni, kuluttaja- ja markkinasuuntautunut viljelijäosuuskunta. Tuotevalikoimaa on laajennettu asiakaslähtöisesti, asiakassuhteita kehitetty aktiivisesti ja viljelymenetelmiä uudistettu. Kotipesänä toimiva maailmanluokan pakkaamo on täysin modernisoitu. Osuuskunnan kuluttajatunnettuus on kasvanut vuoden 2013 kuudesta prosentista viime vuoden 80 prosenttiin.

Osuuskunta Närpiön Vihannes

Tuotteet: kotimaiset kasvihuonevihannekset (tomaatit, kurkut, paprikat, chilit, pavut)

Liikevaihto 2022: 68,4 milj €

Viljelijöitä (aktiiviset osakkaat): 35 kpl

Kasvihuone viljelypinta-ala: 43,7 ha

Vuosivolyymi: n. 35 milj. myyntiyksikköä

Henkilöstö: 62

