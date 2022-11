Ota haltuusi tunnelman supervoimat ja hyppää kohti unelmiasi

”Tunnelman voima on yksi tärkeimpiä voimiamme, mitä ikinä teemmekään. Hyvä tunnelma auttaa nousemaan uudelle tasolle ja menestymään - huono tunnelma estää meitä saavuttamasta tärkeitä tavoitteita. Ihmiset jäävät yhä kevyemmin pois huonosta tunnelmasta, olipa sitten kyse työstä tai parisuhteesta."

- Marjo Rantanen uutuusteoksessa Tunnelman voima – Nouse uudelle tasolle: Näin kasvat, menestyt ja olet onnellinen

Marjo Rantasen uutuusteos Tunnelman voima on silmiä avaava tunnelman perusteos, joka auttaa lukijaa nousemaan uudelle tasolle elämässään: kasvamaan, menestymään ja olemaan onnellinen. Teos perehdyttää lukijan tunnelman eri näkökulmiin yhdistellen teoriaa, harjoituksia ja inspiroivia tarinoita. Teoksesta löytyvät vinkit ja työkalut auttavat lukijaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja lunastamaan paikkansa oman elämänsä tunnelmajohtajana.

”Tunnelma on yllättävä ja moniulotteinen asia, kokonainen konsepti, johon vaikuttavat ympäristö, toimintatavat ja ihmiset. Ympäristö voi olla fyysinen, digitaalinen tai jopa henkinen tila - oma happy place. Olemme myös enemmän ja enemmän vastuussa omasta jaksamisesta eli tunnelman tahdittamisesta. Oma tyyli on hyvä tuntea, jotta voi olla paras versio itsestään.

Sinussa on kaikki se viisaus, mitä tarvitset tunnelman voimaksi, olkoon tämä kirja vain oppaana ja inspiraationa elämäsi vaiheissa", ohjeistaa Marjo Rantanen uutuusteoksessaan.

Marjo Rantanen on tunnelmamuotoiluun ja -johtamiseen erikoistunut valmentaja, tietokirjailija ja palkittu ammattipuhuja. Marjolla on yli 15 vuoden kokemus konseptoinnista, valmentamisesta ja henkilöstönkehittämisestä. Hän on Suomen kysytyimpiä ammattipuhujia, ja stand-up koomikkonakin tunnettu Marjo on voittanut Speakersforumin Vuoden puhuja 2019 ja All Stars 2021 -palkinnot. Marjolta on aiemmin julkaistu kirjat Tunnelmamuotoilu (2016) ja Tunnelmajohtaja (2018).

Tunnelman voima ilmestyi kirjakauppoihin viikolla 42.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja on Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. Viisas Elämä tarjoaa työkaluja ja oivalluksia merkitykselliseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Florence Scovel Shinn, James Allen, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Timothy Ferriss, Tony Robbins, Charles Duhigg, Clarissa Pinkola-Estés, Wayne D. Dyer, Bruce Lipton, Michael Singer, ja Brené Brown.