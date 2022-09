Ota kantaa Helsingin päihdetilanteeseen – osallistu kyselyyn

Kuusi suurinta kaupunkia: Työnhakijoiden yhdenvertaisuus vaarantuu valtion epäsuhtaisen resurssien jaon vuoksi 26.9.2022 13:00:00 EEST | Tiedote

Kuusi suurinta kaupunkia edellyttävät, että vuonna 2021 käynnistyneiden työllisyyden kuntakokeilujen resurssien epäsuhta korjataan. Valtaosa asiakkaista on siirtynyt kunnille, mutta henkilöstö ja rahat ovat jääneet TE-toimistoille. Tilanne, jossa kokeilukuntien toiminta on aliresursoitu, ei takaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta eri puolilla maata. Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen nykyisillä rahoitusratkaisuilla on lisäksi heijastusvaikutuksia vuosien päähän. Kun TE-palvelut ovat siirtymässä kuntien vastuulle, merkitsee aliresursointi pysyvää ongelmaa TE-palvelujen järjestämisessä ja rahoituksessa.